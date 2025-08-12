Евролидерите: Границите на Украйна не бива да се преначертават със сила

Европейските лидери приветстваха усилията на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на руската агресия срещу Украйна и постигане на справедлив и траен мир и сигурност за Украйна, но се обявиха срещу преначертаването на украинските граници със сила – два дни преди срещата на върха между САЩ и Русия за Украйна, която трябва да се проведе в Аляска.

В тяхно изявление от вторник се посочва, че "народът на Украйна трябва да има свободата да решава бъдещето си". В него се добавя, че принципите на "териториална цялост" трябва да се спазват и "международните граници не трябва да се променят със сила“.

Изявлението е подписано от 26 от 27 лидери. Сред тях не е унгарският лидер Виктор Орбан, който поддържа приятелски отношения с Русия и многократно се е опитвал да блокира подкрепата на Европейския съюз за Украйна.

Изявлението подчертава нервността, която европейците изпитват относно действията на Москва в Украйна, за които много страни – особено тези, граничещи с Русия, или тези, в които все още е споменът за съветската окупация – смятат, че биха могли да представляват пряка заплаха за тях в близко бъдеще.

През последните години Швеция и Финландия се присъединиха към НАТО, балтийските страни възстановиха наборната военна служба, а Полша задели милиарди за изграждане на бариера по границата си с Русия.

Европейските страни имат дълга история на преначертаване на граници чрез кървави войни и са изключително обезпокоени от перспективата САЩ да позволят това да се случи в Украйна. Правното признаване на суверенитета на Русия върху територии, завладени със сила, е неприемливо за ЕС.

Американският президент Доналд Тръмп обаче продължава да твърди, че всяко мирно споразумение между Русия и Украйна ще включва "известна размяна на територии" и може да доведе до това Русия да превземе целия регион Донбас в Източна Украйна и да запази Крим. В замяна тя ще се откаже от Херсонската и Запорожката области, които частично окупира.

Миналата седмица, макар и да призна, че част от украинската територия може да се окаже де факто контролирана от Русия, генералният секретар на НАТО Марк Рюте подчерта, че това не трябва да бъде официално признавано.

Официалното признаване би довело до промяна в украинската конституция, която трябва да бъде одобрена чрез национален референдум, който от своя страна трябва да бъде разрешен от украинския парламент. Това би било значителна пречка за президента Володимир Зеленски и може да доведе до края на неговото правителство.

Ето защо в момента "никой не говори за международно официално признание", коментира анализаторът проф. Марк Галеоти пред ББС.

"Бихме признали, че за момента Русия контролира почти 20% от Украйна, но международните граници остават такива, каквито са", каза проф. Галеоти, добавяйки, че Зеленски може да приеме де факто контрол, без да променя конституцията.

В изявлението си европейските лидери заявяват, че "руската агресия срещу Украйна има по-широки последици за европейската и международната сигурност" и подчертават необходимостта от "справедлив и траен мир“.

Те също така отбелязват, че Украйна трябва да е способна "да се защитава ефективно" и обещаха да продължат да предоставят военна подкрепа на Киев, който "упражнява присъщото си право на самозащита".

"Европейският съюз подчертава присъщото право на Украйна да избира собствената си съдба и ще продължи да подкрепя Украйна по пътя ѝ към членство в ЕС", заключава изявлението.

Привидното единство на декларацията е нарушено от ред с по-дребен шрифт в долната част на страницата, който посочва, че "Унгария не се асоциира с това изявление".

В публикация в социалните медии лидерът на страната Виктор Орбан заяви, че се е отказал да подкрепи изявлението, тъй като то се опитва да постави условия за среща, на която ЕС не е поканен, и предупреди лидерите да не започват да "дават инструкции от пейката".

Той също така призова ЕС да организира собствена среща на върха с Русия, въпреки че лидерите на ЕС избягват директни разговори с Москва, откакто тя нахлу в Украйна през февруари 2022 г.

В понеделник Тръмп разкри, че е потърсил съвета на Орбан относно шансовете Украйна да спечели срещу Русия на бойното поле. "Той ме погледна все едно ми каза: "Какъв глупав въпрос", каза Тръмп, предполагайки, че Орбан е смятал, че Русия ще продължи да води война, докато не победи противника си.

Очаква се Тръмп и руският му колега Владимир Путин да се срещнат в Аляска в петък.

Преди това лидерите на ЕС трябва да проведат разговори с Тръмп в сряда. Британският премиер сър Киър Стармър също ще се присъедини към призива. Той заяви в понеделник, че мирът ще трябва да бъде "изграден с Украйна, а не да ѝ бъде наложен".

Евролидерите ще се надяват да поставят сигурността на европейския континент и украинските интереси на преден план в съзнанието на Тръмп – във време, когато нараства нервността, че наложеният на Украйна мир може да се окаже нито "справедлив", нито "траен".