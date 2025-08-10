Европа настоя за защита на интересите на Киев в срещата Тръмп-Путин

Европейските съюзници на Украйна отново настояха, че всички мирни преговори с Русия трябва да включват Киев.

"Пътят към мир в Украйна не може да бъде решен без Украйна", се казва в съвместно изявление на лидерите на Обединеното кралство, Франция, Италия, Германия, Полша, Финландия и Европейската комисия.

То е в отговор на обявената от президента на САЩ Доналд Тръмп среща с руския му колега Владимир Путин в Аляска в петък в подновени усилия за прекратяване на войната.

Загрижен, че Украйна няма да бъде поканена на собствените си мирни преговори, президентът Володимир Зеленски заяви, че всякакви споразумения без Киев биха се равнявали на "мъртви решения".

Късно в събота служител на Белия дом заяви, че Тръмп бил готов да проведе тристранна среща с Путин и Зеленски - но засега остават само поисканата от руския лидер и насрочена за петък.

Тръмп преди това каза пред репортерите, че планира да "започне с Русия", но също така вярвал, че „имаме шанс“ да организираме тристранна среща както с Путин, така и със Зеленски.

Дали Путин би се съгласил на това, не е ясно - той е отказал няколко възможности за провеждане на директни разговори със Зеленски, а двамата лидери не са се срещали лице в лице, откакто Путин започна пълномащабно нахлуване в Украйна преди повече от три години, отбелязва ББС.

В петък Тръмп също така предположи, че „ще има известна размяна на територии“, за да могат Москва и Киев да постигнат споразумение - на което Зеленски реагира остро.

Зеленски: Всякакви решения без Украйна са срещу мира

"Няма да възнаградим Русия за това, което е извършила", каза той в Telegram. "Всякакви решения срещу нас, всякакви решения без Украйна, също са решения срещу мира."

"Руснаците... все още налагат идеята за "размяна" на украинска територия за украинска територия, с последици, които не гарантират нищо друго освен по-удобни позиции за руснаците да възобновят войната", добави той.

От CBS съобщиха, че Белият дом се опитва да убеди европейските съюзници да приемат споразумение, което би включвало анексирането на целия регион Донбас в Източна Украйна от Русия и запазването на Кримския полуостров.

В изявлението си, публикувано късно в събота вечер, европейските лидери подчертаха, че „международните граници не трябва да се променят със сила“.

"Украйна има свободата да избира собствената си съдба", казаха те, като подчертаха, че техните държави ще продължат да подкрепят Украйна дипломатически, военно и финансово.

Лидерите заявиха също, че "дипломатическото решение" е от решаващо значение, не само за защитата на Украйна, но и за сигурността на Европа.

Договорките са от значение и за цяла Европа

"Краят на войната трябва да бъде справедлив и съм благодарен на всички, които сега са с Украйна, с нашия народ, в името на мира в Украйна, който защитава жизненоважните интереси за сигурност на нашите европейски народи", благодари Зеленски на евролидерите за подкрепата им..

Според него Украйна оценява и напълно подкрепя изявлението на френския и финландския президент Еманюел Макрон и Александер Стуб, германския канцлер Фридрих Мерц, на премиерите на Италия, Великобритания и Полша Джорджа Мелони, Киър Стармър, Доналд Туск, както и на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен относно мира за Украйна.

Не само Украйна се бори да бъде част от срещата в Аляска. Европейските съюзници също са обезпокоени от липсата на влияние върху резултата от всяко споразумение, което Тръмп би могъл да постигне с Путин.

В публикация в X в събота френският президент Еманюел Макрон изрази загриженост относно изключването на европейското участие от страна на Русия и САЩ.

"Европейците също непременно ще бъдат част от решението, тъй като собствената им сигурност е заложена на карта", написа той.

Европа предприе твърд подход към Москва, включително налагане на санкции срещу руски организации и предоставяне на военна помощ за Украйна.

Зеленски каза, че е казал на Макрон в телефонен разговор в събота, че ключът е да се гарантира, че "руснаците няма да могат да мамят никого отново".

"Всички се нуждаем от истински край на войната и надеждни основи за сигурност за Украйна и други европейски държави“, каза украинският лидер.

Американската дипломация с Европа и Украйна се падна на вицепрезидента Джей Ди Ванс, който в събота посети Обединеното кралство и проведе разговори с министъра на външните работи Дейвид Лами, както и с двама от най-добрите помощници на Зеленски.

Благодарейки на Ванс за дискусиите, Андрий Йермак, ръководителят на кабинета на Зеленски, подчерта необходимостта Украйна да бъде включена в разговорите за мира в самата нея.

Фронтовата линия не е граница

"Надежден и траен мир е възможен само с Украйна на масата за преговори", каза той. "Прекратяването на огъня е необходимо - но фронтовата линия не е граница."

Срещата на върха в Аляска, територията, която Русия продаде на САЩ през 1867 г., ще бъде първата между действащи американски и руски президенти, откакто Джо Байдън се срещна с Путин в Женева през юни 2021 г.

Девет месеца по-късно Москва изпрати войски в Украйна.

През 2022 г. Кремъл обяви анексирането на четири украински области - Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска - въпреки че няма пълен контрол над тях.

Москва не успя да постигне решителен пробив в пълномащабното си нахлуване, но окупира големи части от източната територия на Украйна. Украинските офанзиви, междувременно, не успяха да отблъснат руските сили.