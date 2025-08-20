Европа разчита все повече на жените за отбраната си, но предразсъдъците остават

Войната в Украйна и все по-засилващата се световна несигурност принуди Европа да засили въоръжените си сили, като вече има обществен и политически консенсус за многомилиардни инвестиции в ново въоръжение. Най-важната част на съвременната отбрана обаче си остава човешкият фактор. Секторът отдавна не е територия само за мъжете, като жените имат все по-сериозна роля както в професионалната армия, така и в различните форми на доброволна или наборна служба.

Въпреки това дамите под пагон продължават да са изправени пред много предизвикателства, сред които остават стереотипите, случаи на тормоз, фалшиви новини и други.

В Европа вече тече дебат дали и жените да не бъдат задължени да преминават наборна военна служба, каквато има в определени страни за мъжете, а други обмислят въвеждането ѝ.

Жените в българската армия: Нисши длъжности, тормоз и фалшиви новини

Присъствието на жените в армията привлича вниманието на силно консервативната България от години. След падането на комунистическия режим броят им нарасна значително. Делът на жените в българската армия е един от най-високите в НАТО, като през последните няколко години е малко под 20%.

В България вече има няколко жени полковници, но все още няма жена генерал.

Все още обаче жените заемат предимно по-нисши длъжности в армията. На законово ниво обаче няма никакви ограничения за жените военнослужещи.

Предубежденията към ролята на жените в армията са все по-малко, но за да се стигне до тук те извървяха дълъг път. Допреди десетина години висши военни открито говореха, че жените са прекалено много в армията и това затруднява работния процес. Години наред се коментира, че някои дами влизат в армията само, за да ползват добре платено майчинство.

С годините предразсъдъците към жените в армията стават все по-малко, но все още има предизвикателства пред тях.

Военното министерство призна в Доклада за равнопоставеността на мъжете и жените, че има случаи на сексуален тормоз и психическо насилие.

Жените в армията публично се оплакаха и от фалшиви новини, заради които прилагането на политиките за равнопоставеност понякога все още се приема като заплаха за традиционните български ценности.

Въпреки че българската армия от години е в кадрови колапс (над 20% от местата са свободни) във форуми в интернет се коментира, че назначаването на жени в армията често налага търсенето на връзки.

Въпреки че през последните години има голям напредък по отношение на прозрачността, някои жени в армията продължават да изискват да говорят анонимно, когато посочват проблемите си.

Жена от армията, пожелала анонимност, се оплака пред българската национална телевизия, че е била обиждана и тормозена на работното си място и е била изгонена насила от армията. В същото време военното министерство следи дали има тенденции към "положителна дискриминация" - че жените военнослужещи понякога може би имат повече права от колегите си мъже.

През последните години има и много случаи на добре реализирани жени в армията. Като десетки вече са командири в поделенията и се ползват с голямо уважение.

Дания върви към равнопоставеност на половете и в наборната служба

В Дания доброволците за наборна служба - както мъже, така и жени - първо се регистрират за военна служба, а останалите се избират чрез лотария.

Тази процедура бе ограничена само до мъжете, но сега това се променя като се търси равенство между половете в датския модел на наборна военна служба.

Първоначално се планираше решението за равнопоставеност в наборната военна служба за жените и мъжете да влезе в сила след парламентарни избори, но през март тази година либералната дясноцентристка партия “Либерален алианс“ реши да се присъедини към споразумението.

Така жените, които навършат 18 години, ще бъдат призовани за така наречения Ден на отбраната, който ще се проведе през 2026 г.

На този ден мъжете и жените трябва да теглят лотариен номер при равни условия и следователно могат да бъдат задължени да отслужат военна служба – но само ако няма достатъчно доброволци.

Общата наборна военна служба е удължена до 11 месеца от 2026 г.

Датската телевизионна медия DR разкри обаче някои проблеми, които хвърлят съмнение върху това дали въоръжените сили са способни да приемат повече жени. Това включва екипировката и бельото – неудобни сутиени и твърде големи раници.

“Притеснявам се дали въоръжените сили са готови да се справят с евентуално дошлите жени наборници“, каза пред медиите Курт Брантнер, вицепрезидент на войнишкия съюз HHKF.

Стефани Винсент Лик-Йенсен, изследовател в Датския център за социални изследвания (VIVE), каза пред Euronews, че решението е предизвикало редица обществени реакции.

“Част от населението, особено жените, смятат тази реформа за несправедлива и изтъкват аргументи, свързани с факта, че само жените раждат деца“, каза тя, добавяйки, че по-голямата част от населението смята за също толкова важно жените да имат същите права като мъжете да служат в армията.

Има и редица случаи на сексизъм във въоръжените сили, с които Министерството на отбраната се опитва да се справи, като създава консултативен съвет.

“Това е стара организация, създадена за, от и за мъже. В резултат на това има както културни, така и структурни неща, които са оформени повече около мъжкия живот и мъжките тела“, казва Тит Гарскяр Йоргенсен, доктор и служител във въоръжените сили.

Франция: Броят на жените в армията непрекъснато расте

Във Франция, след края на националната служба през 1997 г., са в сила доброволни граждански и военни схеми.

Професионализацията на въоръжените сили доведе до набирането на значителен брой жени във всички категории от 1997 г. насам.

През 1998 г. бяха премахнати квотите, като по този начин се отвориха почти всички работни места за жени военнослужещи, с ограничен достъп до определени позиции (подводници и мобилни жандармерийски ескадрони).

Делът на жените във въоръжените сили нараства постоянно от близо 20 години, достигайки 16.1% през 2019 г. През 2000 г. например процентът на жените във въоръжените сили е бил 9.5%. Този процент обаче варира в зависимост от вида въоръжени сили. Днес жените съставляват около 17% от френската армия.

Австрия: Дебат за задължителна военна служба и за жените

През 1998 г. първите девет жени са постъпили на военна служба. Днес общо 810 жени войници служат в най-различни роли в Австрийските въоръжени сили – от командоси и пилоти на хеликоптери до най-високите ръководни позиции.

Делът на жените в Австрийските въоръжени сили е 4.6%, което означава, че почти се е удвоил през последните десет години. Това обаче все още е далеч от заявената цел за увеличаване на дела до 15%.

За да направи професията жена войник по-привлекателна, Министерството на отбраната предлага различни инициативи, като например програми за менторство и разширяване на детските заведения.

Тече и дебат дали да не се разшири и задължителната военна служба за жени. Такава има отдавна за мъже.

Президентът на Австрийската офицерска асоциация Ерих Цибулка коментира, че “геополитическата ситуация се е променила“ и е необходимо “много иновативно мислене“, включително евентуално разширяване на задължителната военна служба за и за жените.

Армията трябва да може да избира кой трябва да служи военна служба и да ограничава броя на наборниците според военните нужди. Този пул от военни трябва да се попълни първо с доброволци, а след това с най-подходящите недоброволци.

Министърът на отбраната Клаудия Танер (ÖVP) обаче винаги е отхвърляла идеята за задължителна военна служба за жените, позовавайки се на липсата на равенство. През май 2025 г. Танър заяви, че ще се откаже от противопоставянето си на задължителната военна служба за жените веднага щом "бъде постигнато абсолютно равенство за жените – а това не е така. Жените печелят по-малко, но все пак поемат цялата така наречена грижа, отглеждането на деца, както и грижите за възрастни хора и много други“.

Чехия: Жените под пагон в човешки ресурси и здравеопазване

В момента в Чехия няма задължителна военна служба нито за жени, нито за мъже. Задължителната военна служба беше премахната през 2004 г. Съществува обаче общо задължение за отбрана за всички граждани на възраст от 18 до 60 години, което може да бъде активирано само в случай на заплаха за държавата или военно положение.

Поради ситуацията със сигурността в Европа, все повече хора в Чехия са за въвеждането на задължително военно обучение. Въпреки това, въпросът продължава да разделя обществото.

В момента 13.7% от професионалните войници в чешката армия са жени, което е малко над средното за алианса. Те най-често служат в човешките ресурси, логистиката, здравеопазването или образованието.

Броят на жените на висши офицерски позиции в чешката армия постепенно се увеличава. Според Магдалена Дворжакова, говорител на Генералния щаб, техният брой потвърждава тенденцията, че жените градят кариера в армията.

Тази статия е създадена в рамките на проект PULSE, европейска инициатива, която подкрепя трансграничното журналистическо сътрудничество. По нея са работили Никола Лалов (Mediapool, България), Anna Giulia Fink

(Der Standard, Австрия), Ivana Míšková (Denik Referendum, Чехия), Emma Louise Stenholm, Føljeton (Дания), Voxeurope (Франция).

