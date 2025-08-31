Европа ще прати военни в Украйна след края на конфликта

Европейските столици работят по "доста конкретни планове" за потенциално разполагане на военни сили в Украйна като част от гаранциите за сигурност след края на войната. Въоръжените сили от Европа ще бъдат подкрепени от американските способности. Това заяви в интервю за Financial Times председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

"Гаранциите за сигурност са от първостепенно значение и са абсолютно решаващи", каза фон дер Лайен. "Имаме ясна пътна карта и имахме споразумение в Белия дом... и тази работа напредва много добре", добави тя.

Фон дер Лайен говори по време на обиколката си на държавите от източния фланг на ЕС (сред които и България), които са най-близо до конфликта в Украйна. Целта на обиколката са усилията за увеличаване на националните разходи за отбрана и засилване на военната готовност на континента.

Работи се по планове за "разполагане на многонационални войски и предпазен механизъм с участието на американците", каза още Фон дер Лайен. "Президентът Тръмп ни увери, че ще има американско присъствие като част от предпазния механизъм. Това беше много ясно и многократно потвърдено", уточни тя.

Европейската комисия (ЕК) ще продължи да отпуска средства от своя бюджет за подкрепа на Украйна след приключването на конфликта. Според Урсула фон дер Лайен "трябва да бъдат предвидени допълнителни плащания за украинските въоръжени сили". По-конкретно, Европейският съюз ще продължи да финансира програмата за подготовка на военнослужещите от украинската армия.

Войските вероятно ще включват десетки хиляди европейски военнослужещи, подкрепени от помощ от САЩ, включително системи за командване и контрол, както и средства за разузнаване и наблюдение, посочва Financial Times и допълва, че това споразумение е било договорено на среща между Тръмп, украинския президент Володимир Зеленски и висши европейски лидери миналия месец.

"Разбира се, винаги е необходимо политическото решение на съответната държава, защото разполагането на войски е едно от най-важните суверенни решения на една нация“, добави тя. [Но] чувството за неотложност е много високо... движи се напред. Наистина се оформя", добави Фон дер Лайен.

Тя похвали ангажимента на Тръмп за участие в мирните усилия след месеци на несигурност в европейските столици относно позицията на американския президент.

Financial Times също посочва, че на 4 септември в Париж ще се срещнат лидерите на водещите европейски страни, ръководителите на НАТО и Европейската комисия, за да обсъдят уреждането на конфликта в Украйна.

Според информацията на вестника по инициатива на френския президент Еманюел Макрон следващата седмица в Париж ще се състои среща между британския премиер Киър Стармър, германския канцлер Фридрих Мерц, генералния секретар на НАТО Марк Рюте и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Те ще продължат обсъждането на гаранциите за сигурността на Украйна.