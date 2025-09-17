Европейската комисия предложи санкции срещу Израел, които ще засегнат и търговията

Европейската комисия представи днес предложение за прекратяване на някои свързани с търговията разпоредби от споразумението за асоцииране между ЕС и Израел, както и за санкции срещу "Хамас", срещу крайнодесни министри и извършващите насилие заселници.
Комисията обяви, че спира двустранната си подкрепа за Израел, с изключение на подкрепата за гражданското общество. Това засяга бъдещи плащания между 2025 и 2027 г., както и текущите проекти за институционално сътрудничество с Израел и проектите, финансирани по регионалния механизъм за сътрудничество ЕС-Израел, се посочва в съобщението.
Предложенията са свързани с преглед на спазването от страна на Израел на споразумението за асоцииране. Комисията е установила, че действията, предприети от израелското правителство, представляват нарушение на зачитането на правата на човека и демократичните принципи. Това дава право на ЕС да замрази споразумението едностранно.
Комисията пояснява, че нарушението е свързано с хуманитарната обстановка в Газа след военната намеса на Израел, блокадата на хуманитарната помощ, засилването на военните действия и решението на израелските власти да ускорят плана за заселване в така наречената зона Е1 на Западния бряг. Според ЕК това допълнително подкопава решението за две държави.
Ужасяващите събития в Газа трябва да спрат, призовава по този повод председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен. Необходимо е незабавно прекратяване на огъня, неограничен достъп до цялата хуманитарна помощ и освобождаване на всички заложници, държани от "Хамас", добавя тя, цитирана в съобщението. ЕС остава най-големият донор на хуманитарна помощ и непоколебим защитник на решението за две държави. Предлагаме да се преустановят търговските отстъпки за Израел, пояснява Фон дер Лайен.
В съобщението се уточнява, че предложението предвижда вносът в ЕС от Израел да не бъде повече при преференциални условия. Стоките ще бъдат облагани с мита на равнището, прилагано за всяка друга държава, с която ЕС няма споразумение за свободна търговия.
Предложението на комисията ще бъде разгледано от Съвета на ЕС, като търговските мерки подлежат на одобрение с квалифицирано мнозинство, а останалите - с единодушие.
