Европейската прокуратура извърши обиски в Пловдив по подозрения за измами с обществени поръчки

Представителството на Европейската прокуратура в София съобщи, че европейският орган е извършил обиски в община Пловдив и в дружество, заподозряно в извършване на измами с обществени поръчки, свързани с подобряването на градските зелени и обществени площи в град Пловдив.
Разследването е било проведено съвместно с Главна дирекция "Национална полиция" след подозрения за измами и злоупотреба с власт, свързани с проект за обществена поръчка на стойност 1 532 173 евро (2 996 670 лева), от които 59% са били съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие за подобряване на зелените площи в градските и обществени пространства в Пловдив.
Според данни от проведеното разследване, управителят и законния представител на фирмата-изпълнител са заподозрени в подаване на фалшифицирани документи, съдържащи завишени количества и цени.
В делото са замесени и бивши държавни служители от община Пловдив, заподозрени в злоупотреба с власт през периода 2022-2023 г., се посочва в съобщението.
"Жандармерия" блокира в понеделник сутринта сградата на Община Пловдив. Според БНТ европрокуратурата, със съдействието на МВР, разследва договор за ремонт на сградата на общинското предприятие "Чистота" в Пловдив.
Договорът е сключен от предишния кмет на Пловдив.
В момента се извършват обиски в две дирекции - за обществените поръчки и екодирекцията.
Служителите, които са работили по тези договори, са били освободени от работа в първите седмици от мандата на сегашния кмет Костадин Димитров (ГЕРБ).
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
Предишния кмет на Пловдив е от герб,това сега това действие е предупреждение ако герб не стане ново начало тиквата ще е схрускана.Нищо от това няма да произлезе просто снишената тиква заедно с тиквичките вече са полегнали на шопара и свинската партия. И така следва обединение на всички крадливи и кресливи комунисти, а чалгарите ще напишат ода в прослава на баш шопара.
Ами добро решение е... Вместо да се задръства София от тълпа от желаещи снимка със Свинята под герба, вече бус на жандармерията с герба и портрет на Свинята обикаля БГ-то като подвижно фото-студио... А освен това, г-н Свинята е зает да помага на г-н Тиквата в неуморната му борба с комунистите... Щом е за хората, какво лошо има?..
На посочения от вас имейл адрес е изпратен линк за възстановяване на паролата. След като го натиснете, ще можете да изберете и потвърдите новата си парола и да влезете в сайта. Ако не получавате имейл, свържете се с нас.
Регистрация
Вашата заявка за регистрация е приета успешно. Ще получите имейл за активация на профила.
подкрепете ни
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
Предишния кмет на Пловдив е от герб,това сега това действие е предупреждение ако герб не стане ново начало тиквата ще е схрускана.Нищо от това няма да произлезе просто снишената тиква заедно с тиквичките вече са полегнали на шопара и свинската партия. И така следва обединение на всички крадливи и кресливи комунисти, а чалгарите ще напишат ода в прослава на баш шопара.
Следващия Благо.
Пратетени са от Пеевски! Или от Борисов?! А може би от Сарафов!!! ;)
Ами добро решение е... Вместо да се задръства София от тълпа от желаещи снимка със Свинята под герба, вече бус на жандармерията с герба и портрет на Свинята обикаля БГ-то като подвижно фото-студио... А освен това, г-н Свинята е зает да помага на г-н Тиквата в неуморната му борба с комунистите... Щом е за хората, какво лошо има?..
Показни кьорфишеци ! Можеха да изпратят и сили за бързо реагиране за по - голям ефект.
Това е политическо действие? ;)
Да очакваме и от кмета на Пловдив снимка с герба.
Споко, там управлява ГЕРБ. Те са недосегаеми. Някой пак от опозицията ще бъде.
Очакваме полицейска акция и в Банкя. Само, че не в общината.
е как не знае...свинята прави показнО на тулупа за какво иде реч ако не го вкара в правителството през парадния вход...и то с помощта на къдравата сю, зам-председателка на герб....