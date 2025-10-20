 Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Европейската прокуратура извърши обиски в Пловдив по подозрения за измами с обществени поръчки

10 коментара
Снимка: БГНЕС
Представителството на Европейската прокуратура в София съобщи, че европейският орган е извършил обиски в община Пловдив и в дружество, заподозряно в извършване на измами с обществени поръчки, свързани с подобряването на градските зелени и обществени площи в град Пловдив.
 
Разследването е било проведено съвместно с Главна дирекция "Национална полиция" след подозрения за измами и злоупотреба с власт, свързани с проект за обществена поръчка на стойност 1 532 173 евро (2 996 670 лева), от които 59% са били съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие за подобряване на зелените площи в градските и обществени пространства в Пловдив.
 
Според данни от проведеното разследване, управителят и законния представител на фирмата-изпълнител са заподозрени в подаване на фалшифицирани документи, съдържащи завишени количества и цени.
 
В делото са замесени и бивши държавни служители от община Пловдив, заподозрени в злоупотреба с власт през периода 2022-2023 г., се посочва в съобщението.
 
"Жандармерия" блокира в понеделник сутринта сградата на Община Пловдив. Според БНТ европрокуратурата, със съдействието на МВР, разследва договор за ремонт на сградата на общинското предприятие "Чистота" в Пловдив.
 
Договорът е сключен от предишния кмет на Пловдив.
 
В момента се извършват обиски в две дирекции - за обществените поръчки и екодирекцията.
 
Служителите, които са работили по тези договори, са били освободени от работа в първите седмици от мандата на сегашния кмет Костадин Димитров (ГЕРБ).
 
 
 
 
 

Ключови думи

разследване обществена поръчка Европейска прокуратура община Пловдив
подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

10 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.



  1. Stoycho
    #10

    Предишния кмет на Пловдив е от герб,това сега това действие е предупреждение ако герб не стане ново начало тиквата ще е схрускана.Нищо от това няма да произлезе просто снишената тиква заедно с тиквичките вече са полегнали на шопара и свинската партия. И така следва обединение на всички крадливи и кресливи комунисти, а чалгарите ще напишат ода в прослава на баш шопара.

  2. Кънчо
    #9

    Следващия Благо.

  3. Мазен Кумунис
    #8

    Пратетени са от Пеевски! Или от Борисов?! А може би от Сарафов!!! ;)

  4. Антон
    #7

    Ами добро решение е... Вместо да се задръства София от тълпа от желаещи снимка със Свинята под герба, вече бус на жандармерията с герба и портрет на Свинята обикаля БГ-то като подвижно фото-студио... А освен това, г-н Свинята е зает да помага на г-н Тиквата в неуморната му борба с комунистите... Щом е за хората, какво лошо има?..

  5. anton nikolov
    #6

    Показни кьорфишеци ! Можеха да изпратят и сили за бързо реагиране за по - голям ефект.

  6. Мазен Кумунис
    #5

    Това е политическо действие? ;)

  7. Torlak
    #4

    Да очакваме и от кмета на Пловдив снимка с герба.

  8. boriana
    #3

    Споко, там управлява ГЕРБ. Те са недосегаеми. Някой пак от опозицията ще бъде.

  9. Един препатил
    #2
    Отговор на коментар #1

    Очакваме полицейска акция и в Банкя. Само, че не в общината.

  10. blade
    #1

    е как не знае...свинята прави показнО на тулупа за какво иде реч ако не го вкара в правителството през парадния вход...и то с помощта на къдравата сю, зам-председателка на герб....

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни