Европейски лидери и Зеленски подкрепят прекратяване на войната до днешните линии на фронта

Решително подкрепяме позицията на президента на САЩ Доналд Тръмп, че бойните действия в Украйна трябва да спрат незабавно и че настоящата линия на контакт трябва да бъде отправната точка за преговорите. Оставаме обвързани с правилото, че международните граници не трябва да се променят със сила. Това се посочва в съвместно изявление на президента на Украйна Володимир Зеленски, председателите на Европейския съвет Антонио Коща и на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, както и премиерите на Дания, Великобритания, Норвегия, Полша, Италия, канцлера на Германия и президентите на Франция и Финландия. Изявлението бе разпространено от Европейската комисия.
Всички сме обединени в желанието си за справедлив и траен мир, заслужен от народа на Украйна. Тактиката на Русия за протакане показва, че само Украйна е сериозна по отношение на мира. Всички виждаме, че (руският президент Владимир) Путин продължава да предпочита насилието и разрухата. Украйна трябва да бъде в най-силната възможна позиция – преди, по време и след прекратяване на огъня. Трябва да увеличим натиска върху икономиката и отбранителната промишленост на Русия, докато Путин не бъде готов за мир. Подготвяме мерки за използване на пълната стойност на запорираното руско имущество така, че Украйна да разполага с необходимите средства, се допълва в изявлението.
Отбелязва се, че в четвъртък предстоят заседание на Европейския съвет в Брюксел и среща във формàта на "коалицията на желаещите", за да се обсъди възможната допълнителна подкрепа за Киев.
Глупости!! Никакви отстъпки, бой по рашистите чак до Москва, или до Сибир, или до Северния Полюс..
Тръмпът гледа се измъкне по всякакъв начин от кашата забъркана от байдън.
Т(р)Ъ(м)П съвсем чистосърдечно харесва пУтЬю и желае да му помогне да се измъкне от "дълбоките лОйната в които се е насъдил"- цитат. Затова искрено недоумява защо пУтЬю не му позволява.
Mного хитро президентът Зеленский и Европа казват, че приемат нежеланите от тях условия на Т(р)Ъ(м)П, след като вече пУтЬю ги отхвърли.
Никой няма да преговаря с тия нещтастници. А в близките няколко дни дереджето в укра може да се влоши в пъти. Не в Рашата, а в укра. А ако Жужо продължи да се мотае, просто могат да го свалят. Такива са настроенията в Русия.