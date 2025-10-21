Европейски лидери и Зеленски подкрепят прекратяване на войната до днешните линии на фронта

Решително подкрепяме позицията на президента на САЩ Доналд Тръмп, че бойните действия в Украйна трябва да спрат незабавно и че настоящата линия на контакт трябва да бъде отправната точка за преговорите. Оставаме обвързани с правилото, че международните граници не трябва да се променят със сила. Това се посочва в съвместно изявление на президента на Украйна Володимир Зеленски, председателите на Европейския съвет Антонио Коща и на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, както и премиерите на Дания, Великобритания, Норвегия, Полша, Италия, канцлера на Германия и президентите на Франция и Финландия. Изявлението бе разпространено от Европейската комисия.

Всички сме обединени в желанието си за справедлив и траен мир, заслужен от народа на Украйна. Тактиката на Русия за протакане показва, че само Украйна е сериозна по отношение на мира. Всички виждаме, че (руският президент Владимир) Путин продължава да предпочита насилието и разрухата. Украйна трябва да бъде в най-силната възможна позиция – преди, по време и след прекратяване на огъня. Трябва да увеличим натиска върху икономиката и отбранителната промишленост на Русия, докато Путин не бъде готов за мир. Подготвяме мерки за използване на пълната стойност на запорираното руско имущество така, че Украйна да разполага с необходимите средства, се допълва в изявлението.

Отбелязва се, че в четвъртък предстоят заседание на Европейския съвет в Брюксел и среща във формàта на "коалицията на желаещите", за да се обсъди възможната допълнителна подкрепа за Киев.