Европейски лидери и Зеленски ще разговарят с Тръмп утре за Украйна

Президентът на Франция Еманюел Макрон, украинският му колега Володимир Зеленски и няколко други лидери, които ще бъдат на среща, посветена на Украйна утре в Париж, ще разговарят по видеоконферентна връзка с президента на САЩ Доналд Тръмп утре в 14 ч. централноевропейско време (15 ч. българско време), съобщи Елисейският дворец, цитиран от Ройтерс.
Разговорът ще бъде проведен, след като лидерите участват в среща на върха на „Коалицията на желаещите“, подкрепяща Украйна. В тази среща на върха освен присъстващите в Париж лидери ще се включат и още лидери по видеоконферентна връзка.
Срещата на „Коалицията на желаещите“ ще започне в 10,30 ч. централноевропейско време (11,30 ч. българско време).
А след разговора с Тръмп, в Елисейският дворец ще има пресконференция, на която ще бъдат обобщени резултатите от срещата на върха и от разговора с Тръмп. Пресконференцията е насрочена за 15 ч. местно време (16 ч. българско време).
Френският президент Еманюел Макрон заяви днес, че гаранциите за сигурност за Украйна са готови и ще бъдат приети утре от Коалицията на желаещите, която подкрепя Киев, предаде Ройтерс.
"Готови сме като европейци да предложим гаранции за сигурност за Украйна и за украинския народ в деня, в който бъде подписано мирно споразумение", каза Макрон.
"Подготвителната работа приключи", добави френският президент.
Макрон ще посрещне украинския президент Володимир Зеленски в Елисейския дворец в Париж в навечерието на срещата на лидерите на групата страни от Коалицията на желаещите, които подкрепят Украйна срещу Русия.
Чудех се що толкова много украинки из Европата..Те за утешава е били.
А иначе Макрон да говори за гаранции е точно " Гаранция -Франция".. Нещо като Мерц да говори за военнопрестъпници и да не споменем дядо си ..
Избивайте колкото се може повече руски алкохолици на фронта ! По-малко пияници, повече руски к.рви за утешаване по Черноморието ...
Зеленски не го пускат сам , да не му нашокат каската отново. И какви са тези " европейски лидери"?! Смешници с по 25% рейтинг , който никой по света не брои за живи. Тръмп утре пак ще ги хвърли на върбата с някое обещание , което никога няма да се случи.