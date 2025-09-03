Европейски лидери и Зеленски ще разговарят с Тръмп утре за Украйна

Президентът на Франция Еманюел Макрон, украинският му колега Володимир Зеленски и няколко други лидери, които ще бъдат на среща, посветена на Украйна утре в Париж, ще разговарят по видеоконферентна връзка с президента на САЩ Доналд Тръмп утре в 14 ч. централноевропейско време (15 ч. българско време), съобщи Елисейският дворец, цитиран от Ройтерс.

Разговорът ще бъде проведен, след като лидерите участват в среща на върха на „Коалицията на желаещите“, подкрепяща Украйна. В тази среща на върха освен присъстващите в Париж лидери ще се включат и още лидери по видеоконферентна връзка.

Срещата на „Коалицията на желаещите“ ще започне в 10,30 ч. централноевропейско време (11,30 ч. българско време).

А след разговора с Тръмп, в Елисейският дворец ще има пресконференция, на която ще бъдат обобщени резултатите от срещата на върха и от разговора с Тръмп. Пресконференцията е насрочена за 15 ч. местно време (16 ч. българско време).

Френският президент Еманюел Макрон заяви днес, че гаранциите за сигурност за Украйна са готови и ще бъдат приети утре от Коалицията на желаещите, която подкрепя Киев, предаде Ройтерс.

"Готови сме като европейци да предложим гаранции за сигурност за Украйна и за украинския народ в деня, в който бъде подписано мирно споразумение", каза Макрон.

"Подготвителната работа приключи", добави френският президент.

Макрон ще посрещне украинския президент Володимир Зеленски в Елисейския дворец в Париж в навечерието на срещата на лидерите на групата страни от Коалицията на желаещите, които подкрепят Украйна срещу Русия.