Европейските производители на стомана искат от Брюксел мита върху евтиния внос

Европейските производители на стомана призовават Брюксел да въведе мита в стил Джоналд Тръмп върху всички вносове на метал, предупреждавайки, че индустрията е изправена пред риск от колапс под натиска на евтини китайски продукти и високите мита на Доналд Тръмп.

"Имаме нужда от защита, иначе няма да оцелеем като стоманена индустрия", заяви Илзе Хене, старши изпълнителен директор в германската компания Thyssenkrupp, пред Financial Times.

Европейската стоманена индустрия се бори да се конкурира с евтиния внос от Китай и високите цени на енергията още преди президентът на САЩ да наложи 50% мита върху износа им за Америка по-рано тази година.

Митата на Тръмп върху други държави, особено Китай, пораждат опасения, че ЕС ще бъде залят от още повече евтин метал, пренасочен от американския пазар. Хене, председател на надзорния съвет на стоманодобивното подразделение на Thyssenkrupp, отказа да предложи какво ниво на стойността на митата би било подходящо за стоманата, внасяна в ЕС, но предупреди, че вносът продължава да нараства, докато вътрешното търсене остава слабо.

Франция и десет други държави членки на ЕС преди това предложиха 50% мито върху вноса над определена квота, за да се намали вносът наполовина. Хене подчерта, че други ключови европейски индустрии, като автомобилостроенето, разчитат на висококачествена европейска стомана.

"Искаме ли да произвеждаме автомобили в Европа? Да или не? Искаме ли да ги произвеждаме с европейска стомана? Да или не? Ако това е, което искаме по много причини, тогава трябва да вземем някои решения", добави тя.

Стоманеният сектор в Европа е сред критичните тежки индустрии, върху които президентът на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен се фокусира, опитвайки се да обърне икономическия спад на блока.

Според търговската организация Eurofer през 2024 г. производителите на стомана в ЕС са били принудени да съкратят 18 000 работни места, което се добавя към 90 000 съкратени от 2008 г. насам.

Комисията обеща да представи нова защитна мярка за индустрията този месец, но все още не е предоставила подробности. През 2019 г., по време на първия мандат на Тръмп, бяха въведени 25% мита върху вноса на стомана, но оттогава режимът постепенно се облекчава. През 2024 г. ЕС е внесъл 28 милиона тона стомана, което представлява една четвърт от общите продажби и е двойно повече в сравнение с 2012/13 г., когато Китай стана голям износител, според Eurofer.

Секторът очаква да загуби по-голямата част от 3.8 милиона тона, които изнася годишно за САЩ, в резултат на митата на Тръмп. Франция и другите десет държави членки, включително Италия и Испания, искат също правило в стил САЩ за “стопена и излята” стомана, което би предотвратило пренасочването на китайска стомана през трета държава, за да се избегнат митата.

Комисията се надяваше да намали американските мита върху стоманата и алуминия като част от рамковото търговско споразумение с Вашингтон, постигнато в края на юли, но те останаха в сила. Двете страни се ангажираха да продължат преговорите за справяне с глобалното свръхпроизводство. Въпреки това производителите на стомана не вярват, че ще има бърз напредък.

"Много е съмнително, че САЩ ще предоставят каквито и да било [квоти за тарифи] или значителни изключения в близко бъдеще, ако изобщо го направят", заяви Eurofer в писмо до Фон дер Лайен този месец, видяно от FT.

"Ефективно, стоманената индустрия на ЕС е най-зле засегнатата от всички индустрии в ЕС", се казва в писмото.

Eurofer иска система от безмитни квоти за внос на продукти, от които блокът се нуждае, но смята, че над определени нива трябва да се прилага забранителна тарифа, т.е. мито.

Олоф Гил, заместник-главен говорител на Комисията, заяви:

"Комисията възнамерява да приеме до края на това тримесечие регламент, ограничаващ количеството стомана, което може да бъде внесено в ЕС." Той добави, че се водят преговори със САЩ за "решение за квоти за тарифи за износа на стомана и алуминий от ЕС и техните производни продукти".

Thyssenkrupp и нейното стоманодобивно подразделение, някога лидер на индустриалната мощ на Германия, са в процес на болезнена реструктуризация. Компанията обяви планове за намаляване на капацитета на своите стоманодобивни заводи и съкращаване на 11 000 работни места.