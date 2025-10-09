Европейският парламент отхвърли и двата вота на недоверие срещу Фон дер Лайен

Европейският парламент отхвърли и двата вота на недоверие срещу председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Пъро бе гласуван внесеният от групата "Патриоти за Европа", а след това и този от групата на Левицата,
За успеха на гласуването беше необходимо мнозинство от 2/3 от подадените гласове, които не бяха събрани.
Като мотиви на първия вот на недоверие срещу ЕК са посочени погрешно водени зелени политики, политики в областта на конкурентоспособността, икономиката и миграцията.
От Левицата пък упрекват Фон дер Лайен заради липсата на навременни и адекватни решения по отношение на ситуацията в ивицата Газа, както и заради сключването на търговски споразумения със САЩ и Меркосур "в ущърб на европейските интереси". Сред мотивите за вота на недоверие се изброяват още "неспособност и нежелание на ЕК да се справи със социалнита и климатична кризи".
ЕК представи споразумението с южноамериканския блок Меркосур (обединяващ Бразилия, Аржентина, Парагвай и Уругвай) за ратификация от страните членки на ЕС през септември.
Преговорите между ЕС и Меркосур приключиха през декември 2024 г. след повече от 25 години.
През юли Вашингтон и Брюксел постигнаха търговско споразумение, предвиждащо мито от 15 на сто върху повечето европейски стоки, изнасяни за САЩ, включително фармацевтични продукти и автомобили. Съгласно споразумението ЕС е поел ангажимент за закупуване на енергия на стойност 750 млрд. долара и за допълнителни инвестиции в САЩ в размер на 600 млрд. долара в рамките на три години.
По време на обсъжданията на вота на недоверие срещу Фон дер Лайен, внесен от "Патриоти за Европа", в понеделник лидерът на групата Жордан Бардела отправи остри критики към председателя на ЕК, заявявайки, че тя води Европа "към нищото".
Според Бардела Фон дер Лайен е виновна за прекомерната регулация в ЕС и съкращенията на селскостопанските субсидии. Той осъди и търговските споразумения с Меркосур и САЩ, определяйки сделката с Доналд Тръмп като "търговската капитулация".
По време на дебатите около втория вот на недоверие, в понеделник лидерката на група на Левицата в Европарламента Манон Обри обвини Фон дер Лайен, че е "съучастник в геноцида в Газа" и че "капитулирала пред Доналд Тръмп", визирайки търговската сделка със САЩ през юли.
Досега ЕП никога не е свалял Еврокомисия с вот на недоверие. Но има един особен случай, датиращ от 1999 г. Преди един предварително изгубен вот тогава, ЕК, ръководена по онова време от Жак Сантер от Люксембург, подаде оставка след публикуването на критичен доклад за тежката ѝ отговорност в афера, свързана с измама.