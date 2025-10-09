Европейският парламент отхвърли и двата вота на недоверие срещу Фон дер Лайен

Европейският парламент отхвърли и двата вота на недоверие срещу председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Пъро бе гласуван внесеният от групата "Патриоти за Европа", а след това и този от групата на Левицата,

За успеха на гласуването беше необходимо мнозинство от 2/3 от подадените гласове, които не бяха събрани.

Като мотиви на първия вот на недоверие срещу ЕК са посочени погрешно водени зелени политики, политики в областта на конкурентоспособността, икономиката и миграцията.

От Левицата пък упрекват Фон дер Лайен заради липсата на навременни и адекватни решения по отношение на ситуацията в ивицата Газа, както и заради сключването на търговски споразумения със САЩ и Меркосур "в ущърб на европейските интереси". Сред мотивите за вота на недоверие се изброяват още "неспособност и нежелание на ЕК да се справи със социалнита и климатична кризи".

ЕК представи споразумението с южноамериканския блок Меркосур (обединяващ Бразилия, Аржентина, Парагвай и Уругвай) за ратификация от страните членки на ЕС през септември.

Преговорите между ЕС и Меркосур приключиха през декември 2024 г. след повече от 25 години.

През юли Вашингтон и Брюксел постигнаха търговско споразумение, предвиждащо мито от 15 на сто върху повечето европейски стоки, изнасяни за САЩ, включително фармацевтични продукти и автомобили. Съгласно споразумението ЕС е поел ангажимент за закупуване на енергия на стойност 750 млрд. долара и за допълнителни инвестиции в САЩ в размер на 600 млрд. долара в рамките на три години.

По време на обсъжданията на вота на недоверие срещу Фон дер Лайен, внесен от "Патриоти за Европа", в понеделник лидерът на групата Жордан Бардела отправи остри критики към председателя на ЕК, заявявайки, че тя води Европа "към нищото".

Според Бардела Фон дер Лайен е виновна за прекомерната регулация в ЕС и съкращенията на селскостопанските субсидии. Той осъди и търговските споразумения с Меркосур и САЩ, определяйки сделката с Доналд Тръмп като "търговската капитулация".