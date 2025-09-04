Европейският шампион по футбол Испания се наложи над България с три гола за едно полувреме

България отстъпи с 0:3 на европейския шампион по футбол Испания в първата си среща от квалификациите за Световно първенство през 2026-а година. Испанците стигнаха до успеха с три попадения преди почивката, като през всичките 90 минути не оставиха съмнения за превъзходството си, предаде БТА.
През втората част испанските футболисти намалиха темпото и това даде няколко добри възможности на българите, от които обаче те не се възползваха.
България беше лишена днес от най-добрия си играч в момента и капитан на тима Кирил Десподов. В неделя са срещите от втория кръг в група Е, като България ще гостува на Грузия, която днес отстъпи с 2:3 на Турция.
Турците пък очакват на стадиона в град Коня Испания. Испанците - един от най-добрите отбори в света в момента, откриха резултата още преди да са изминали и пълни пет минути, като Микел Ойрасабал се разписа след подаване на Мартин Субименди.
Попадението дойде след пробив на Ямал и комбинация, при която Субименди даде последния пас. А Ойрасабал сам срещу Светослав Вуцов вкара петото си попадение в последните шест мача.
Отново комбинация на Субименди и Ойрасабал изведе последния сам срещу Вуцов в 12-ата минута, но този път стражът на Левски спаси. В 19-ата минута България имаше първата си реална голова възможност, след като Радослав Кирилов плучи топката на левия фланг.
Финтира Педро Поро, който обаче подложи крак и леко отклони топката, колкото тя да се отбие в страничната греда и да излезе в ъглов удар. Доминацията на европейските шампиони обаче продължи след тази епозидична атака на България и в 30-ата минута левият защитник Кукурея вкара за 0:2. Ламин Ямал центрира, Кристиян Димитров изчисти с глава, но точно на крака на левия бранител, който с мощен диагонален удар прониза Вуцов.
Третото попадение падна в 38-ата минута и негов автор стана Микел Мерино, който насочи с глава топката в мрежата на Вуцов. Ламин Ямал чу центрира от ъглов удар, а Мерино надскочи Емил Ценов. В следващите 7 минути до края на полувремето испанците имаха още две много добри възможности, а една ситуаиця за гол беше спряна от изчистване на Ценов от голлинията и засада в същия момент.
Голямата звезда на испанците Ламин Ямал влезе агресивно през второто полувреме, явно търсейки да вкара своя гол днес. В 48-ата минута обаче Светослав Вуцов спаси изстрела му от десетина метра. 8 минути по-късно Микел Мерино също опита късмета си, но изстрелът му се отби в горната греда.
Публиката на националния стадион в София имаше късмета да види на живо носителят на "Златната топка" Родри, който след дълго лечение на контузия се появи на терена в 61-ата минута. Заедно с него на терена влезе и друг ветеран - Дани Карвахал, заел мястото на Педро Подо на десния фланг на отбраната. Влезлият като резерва Владимир Николов на два пъти попадна в засада при атаки, но пък преди сигнала на съдиите публиката видя хубави движения.
Особено в 70-ата минута, когато бившият таран на Славия подаде на Марин Петков, чийто изстрел беше уловен от вратаря Симон. До края на срещата Испания отново овладя инициативата и влезлите като резерви Дани Олмо и Хесус Родригес можеха да стигнат до голове, но пропуснаха.
