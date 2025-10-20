Европрокуратурата разследва предполагаема измама с мидена ферма край нос Емине

Подводни претърсвания, наредени неотдавна от офиса на Европейската прокуратура в София, са показали, че финансирана от ЕС ферма за миди в Черно море може да не съдържа нищо освен пясък, съобщи Европейската прокуратура.

Текущото разследване се отнася до проект за иновативна ферма за отглеждане на черни миди (Mytilus galloprovincialis), финансирана по Програмата за морско дело и рибарство 2014–2020 г. Тя се намира в Черно море, югоизточно от нос Емине (община Несебър).

Проектът за създаване на фермата за миди е бил одобрен през юли 2020 г. по силата на споразумение за безвъзмездна помощ с краен срок за изпълнение септември 2021 г. Фермата е трябвало да започне да функционира през юли 2021 г.

Като автор на проекта е посочен експерт от Института по океанология във Варна, но разследването е показало, че експертът нито го е подготвил, нито го е подписал. След искане за окончателно плащане, проверка на място, проведена през август 2021 г. от Държавния фонд "Земеделие", установила несъответствия между декларираното и действителното изпълнение на проекта.

Инспекторите установиха само четири гранични шамандури, маркиращи мястото, а подводните съоръжения не е можело да бъдат проверени поради липса на оборудване.

По искане на европейската прокуратура на 1 октомври 2025 г. следователи и водолази от Главна дирекция "Гранична полиция" – Бургас са провели инспекция на морското дъно, обхващаща площ от 240 000 квадратни метра, с използването на подводни и въздушни дронове. Три повърхностни буя бяха открити на определените координати, а един е липсвал. Буйовете не са били свързани помежду си. Подводните видеозаписи не показват никакви следи от инфраструктура, свързана с ферма за миди, като въжета, вериги или тръби; на морското дъно е намерен само пясък.

За изпълнението на проекта бенефициентът е получил сумата от 280 230 евро (548 075,16 лв.), от които 210 160 евро (411 038,37 лв.) от Европейския фонд за морско дело и рибарство, а останалата част - от националния бюджет. Разследването продължава с помощта на Главна дирекция "Национална полиция".

Европейската прокуратура подчертава, че всички засегнати лица са смятани за невинни, докато вината им не бъде доказана от компетентните български съдилища.

Европейската прокуратура е независим орган на ЕС. Тя отговаря за разследването и съдебното преследване на престъпления срещу финансовите интереси на съюза.