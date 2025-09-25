Европрокуратурата започна дисциплинарка срещу отстранената от длъжност Теодора Георгиева

Колегията на Европейската прокуратура (EPPO) е започнала диспциплинарно производство срещу българския си прокурор и Теодора Георгиева остава отстранена от длъжност до приключването му. Това става ясно от съобщение на Европейската прокуратура в четвъртък, в което се посочва, че за това главният европейски прокурор е информирал Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия

Името на Теодора Георгиева не се посочва изрично, но тя е единственият български европрокурор и бе отстранена от длъжност. Уточнява се, че "без да се засяга презумпцията за невиновност, българският европейски прокурор ще продължи да бъде отстранен от длъжност за срока на дисциплинарното производство".

"Отговорността за оценката на дисциплинарните производства е на Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия. Независимостта без съмнение е съществено изискване за първоначалното назначаване на европейски прокурори и за способността им да изпълняват задълженията си по време на мандата си", допълва се в съобщението и се припомня, че европейските прокурори се назначават от Съвета на ЕС.

По време на дисциплинарното производство няма да се оповестява допълнителна информация.

Българският член на институцията Теодора Георгиева бе временно отстранена в края на март , за да не се компрометира започналото по-рано разследване срещу нея. Това бе първият подобен случай от създаването на европрокуратурата преди четири години.

"Като най-строгата налична мярка срещу всякакъв риск или усещане за компрометиран интегритет на разследванията, наблюдаващият български европейски прокурор е временно отстранен", заявиха тогава от европрокуратурата.

По-рано Теодора Георгиева обяви, че се чувства застрашена от Делян Пеевски заради разследването на сондажите за разширението на газохранилището "Чирен", чиято технология, според сигнал до Европрокуратурата, е променена с цел спестяване на 80-90 млн. лв. от договора, подписан с "Главболгарстрой", който в последствие бе разтрогнат, а за сондажите се проведе нова обществена поръчка, която в момента се обжалва пред Върховния административен съд.

По думите ѝ пред "24 часа" "имало данни, че Делян Пеевски е искал 20 млн. лв. от подизпълнители по проекта". Според Георгиева проблемът идва, че той уреждал кой да спечели и е притискал фирмите.

Тя обяви, че е е обект на проверка от нейните колеги в Люксембург, защото си е направила отвод от разследването по делото за газохранилището в Чирен, тъй като е била заплашвана.

Отговорът на Делян Пеевски на думите ѝ бе, че ще я даде на прокурор за набедяване и обяви, че е "личният прокурор" на съпредседателя на "Продължаваме промяната" Кирил Петков, както и че е избрана на поста от Петьо Петров- Еврото.