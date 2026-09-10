Евтим Милошев: Събитията от Националния културен календар ще бъдат финансирани

"Всички одобрени събития и инициативи от Националния културен календар до края на годината ще бъдат финансирани", обяви в четвъртък министърът на културата Евтим Милошев по време на заседанието на парламентарната комисия по култура.

По думите му в сряда Министерският съвет е приел две постановления, които гарантират финансирането на одобрените събития и инициативи от Националния културен календар до края на годината. Правителството одобри общо 8 млн. евро, с които да бъдат реализирани останалите 83 проекта от Националния културен календар.

"Тези 83 проекта са тези, които остават да бъдат финансирани в пълен обем до края на годината от общо 205 проекта“, посочи министърът. По думите му темата с финансирането на Културния календар е била „деликатна“, защото е наследена, но същевременно е изключително чувствителна за културния сектор.

Тазгодишният Национален културен календар, който беше приет в края на миналата година от кабинета "Желязков" е на стойност от 11 650 772 евро и включва общо 205 проекта. Календарът обаче беше приет без да бъде финансово обезпечен и затова проектите бяха финансирани поетапно първо от служебното правителство на Андрей Гюров, а след това и от управляващите от "Прогресивна България".

Близо 30 от проектите обаче отпаднаха заради липсата на навременно финансиране. Проблемите с финансирането сериозно обезпокоиха културния сектор, които алармираха неколкократно за липсата на средства.

Културните дейци поискаха ясен и прозрачен график за финансирането на оставащите проекти и изразиха безпокойство от начина, по който се е извървшвало финансирането.

Според Евтим Милошев малък процент от събитията, включени в календара, са породили въпроси дали трябва да бъдат част от него и дали следва да бъдат финансирани по този начин. По думите му причината е, че в Министерството той не е открил "критерии за нещо, което е направено, организирано и създадено от Културния календар".

Той смята, че именно този малък процент събития е създал усещане за нередности, несправедливост и недобро управление на публичния ресурс.

"Всички проекти, които предстоят до края на годината, ще бъдат финансирани по начина, по който са кандидатствали“, заяви той.

Заместник-министърът на културата Марина Василева обясни, че ввъв ведомството направен анализ на финансирането по различните програми от 2020 г. досега и е нужна промяна в начина, по който се структурира Националният културен календар.

"Нямаме право след това наследство да подходим отново на сляпо към нова процедура“, каза тя. По думите ѝ единството на Националния културен календар ще се запази, но ще бъде прекратена практиката несъпоставими събития, инициативи и организации да бъдат поставяни в пряка конкуренция.

Тя обясни, че календарът за 2027 г. ще бъде структуриран в шест направления:

национални фестивали, инициативи и събития в областта на сценичните изкуства,

национални чествания, годишнини и юбилейни прояви

живите традиции и нематериалното културно наследство.

материалното културно наследство, включително музеи и визуални изкуства,

представянето на българските традиции и култура пред света.

достъпът на българската публика до световната културна сцена.

"Това са концептуално шестте направления, в които ще работим за Културен календар 2027 г.“, каза Василева, цитирана от БТА.