Евтим Милошев: Събитията от Националния културен календар ще бъдат финансирани

"Всички одобрени събития и инициативи от Националния културен календар до края на годината ще бъдат финансирани", обяви в четвъртък министърът на културата Евтим Милошев по време на заседанието на парламентарната комисия по култура.
По думите му в сряда Министерският съвет е приел две постановления, които гарантират финансирането на одобрените събития и инициативи от Националния културен календар до края на годината. Правителството одобри общо 8 млн. евро, с които да бъдат реализирани останалите 83 проекта от Националния културен календар.
"Тези 83 проекта са тези, които остават да бъдат финансирани в пълен обем до края на годината от общо 205 проекта“, посочи министърът. По думите му темата с финансирането на Културния календар е била „деликатна“, защото е наследена, но същевременно е изключително чувствителна за културния сектор.
Тазгодишният Национален културен календар, който беше приет в края на миналата година от кабинета "Желязков" е на стойност от 11 650 772 евро и включва общо 205 проекта. Календарът обаче беше приет без да бъде финансово обезпечен и затова проектите бяха финансирани поетапно първо от служебното правителство на Андрей Гюров, а след това и от управляващите от "Прогресивна България".
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Близо 30 от проектите обаче отпаднаха заради липсата на навременно финансиране. Проблемите с финансирането сериозно обезпокоиха културния сектор, които алармираха неколкократно за липсата на средства.
Културните дейци поискаха ясен и прозрачен график за финансирането на оставащите проекти и изразиха безпокойство от начина, по който се е извървшвало финансирането.
Според Евтим Милошев малък процент от събитията, включени в календара, са породили въпроси дали трябва да бъдат част от него и дали следва да бъдат финансирани по този начин. По думите му причината е, че в Министерството той не е открил "критерии за нещо, което е направено, организирано и създадено от Културния календар".
Той смята, че именно този малък процент събития е създал усещане за нередности, несправедливост и недобро управление на публичния ресурс.
"Всички проекти, които предстоят до края на годината, ще бъдат финансирани по начина, по който са кандидатствали“, заяви той.
Заместник-министърът на културата Марина Василева обясни, че ввъв ведомството направен анализ на финансирането по различните програми от 2020 г. досега и е нужна промяна в начина, по който се структурира Националният културен календар.
"Нямаме право след това наследство да подходим отново на сляпо към нова процедура“, каза тя. По думите ѝ единството на Националния културен календар ще се запази, но ще бъде прекратена практиката несъпоставими събития, инициативи и организации да бъдат поставяни в пряка конкуренция.
Тя обясни, че календарът за 2027 г. ще бъде структуриран в шест направления:
- национални фестивали, инициативи и събития в областта на сценичните изкуства,
- национални чествания, годишнини и юбилейни прояви
- живите традиции и нематериалното културно наследство.
- материалното културно наследство, включително музеи и визуални изкуства,
- представянето на българските традиции и култура пред света.
- достъпът на българската публика до световната културна сцена.
"Това са концептуално шестте направления, в които ще работим за Културен календар 2027 г.“, каза Василева, цитирана от БТА.
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3 коментара
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Всички дето лапаха на зулуса слави се уредиха...само той се npeeба
Него също ще го финансират да си купи четвърти апартамент във Франция.
Що така,щом видя Милошев се сещам за Големанов?