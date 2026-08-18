Facebook и Instagram могат да се променят завинаги, ако Meta загуби делото за защитата на децата

Във вторник започва съдебен процес с участието на съдебни заседатели, който може да се превърне в най-сериозната заплаха досега за начина, по който Meta управлява Facebook и Instagram, предаде Би Би Си. Компанията вече понесе редица съдебни поражения заради начина, по който платформите ѝ въздействат върху деца и тийнейджъри.

Делото е заведено през 2023 г. от 30 американски щата, сред които Калифорния и Ню Йорк. Те обвиняват Meta в многобройни нарушения на федералното и щатското законодателство за защита на личните данни на децата и настояват компанията да промени начина, по който функционират Facebook и Instagram.

Искът може да се окаже изключително скъп за Meta. Щатите претендират за над 1 трилион долара, а освен финансови санкции искат и конкретни промени в платформите- сред тях премахване на броячите на "харесванията" и функцията за безкрайно превъртане.

Ако 30-те щата спечелят, последиците могат да засегнат потребителското преживяване във Facebook и Instagram в цялата страна. Те представляват близо две трети от населението на САЩ.



Какви промени се искат от Meta

Ищците настояват компанията да въведе редица ограничения и нови правила за младите потребители. Сред исканията са:

задължителна родителска проверка за тийнейджърските акаунти;

промяна на "алгоритмите за препоръки, които манипулират допамина";

премахване на редица филтри, които променят външния вид на снимките;

прекратяване на автоматичното възпроизвеждане на видеоклипове;

забрана за създаване на множество акаунти;

премахване на изчезващите публикации, включително Instagram Stories.

Според щатите тези функции са част от механизъм, създаден да задържа потребителите, включително децата и тийнейджърите, възможно най-дълго в платформите. Те твърдят също, че Meta използва известия и други инструменти, за да насърчава младите хора постоянно да се връщат към приложенията.



Компанията отхвърля обвиненията.



"Не сме съгласни с тези твърдения и сме уверени, че доказателствата ще покажат дългогодишния ни ангажимент към подкрепата на младите хора", заяви говорител на Meta.



"Харесванията" под прицел



Един от най-видимите потенциални резултати от делото може да бъде премахването на брояча на "харесванията" за непълнолетни.

Тази функция е част от Facebook още от ранните му години и днес е един от основните начини, по които потребителите взаимодействат със съдържание в социалните мрежи. В същото време изследвания свързват показателите за ангажираност, като броя на харесванията, с усещане за отхвърляне, социално сравнение и депресивни преживявания при тийнейджърите.



В рамките на делото щатите посочват и собствено изследване на Meta, според което броят на харесванията насърчава социалното сравнение - оценяването на собствената стойност спрямо други хора. Вътрешни изследвания на компанията свързват това сравнение, предизвикано от Instagram, с по-силно чувство на самота, негативно възприемане на собственото тяло и влошено настроение.



По-рано тази година млада жена, известна като Калей, спечели дело срещу Meta. По време на процеса тя разказа, че още на деветгодишна възраст е създавала десетки акаунти в YouTube и Instagram, за да генерира харесвания на собствените си публикации и да получава усещане за признание и по-висока самооценка. По думите ѝ тогава е започнала да се чувства депресирана.



Meta вече беше обявена за "обществена заплаха"



Делото на 30-те щата идва след значимо решение срещу Meta в Ню Мексико. Там съдия Брайън Бидшайд определи компанията като "обществена заплаха" -термин, използван за обекти като фабрики, чието функциониране причинява вреда на обществото.

Съдът наложи на Meta санкция от общо 942 млн. долара и разпореди редица промени, включително премахване на броя на харесванията за потребители под 18 години, забрана за изпращане и получаване на голо съдържание от тийнейджъри и ограничаване на push известията до определени часове.



Meta обжалва решението.



То обаче важи само за Ню Мексико. Ако 30-те щата спечелят настоящото дело, компанията вероятно ще трябва да въведе подобни промени в цялата страна.

Залогът е още по-голям заради финансовия мащаб на Meta. Пазарната стойност на компанията в момента е около 1.5 трилиона долара.

Главният прокурор на Кентъки Ръсел Коулман, един от участниците в делото, го определи като "най-голямото дело за защита на потребителите в американската история". По думите му щатите ще се опитат да докажат, че Meta е знаела за вредното въздействие на продуктите си върху младите хора, но е предпочела да не реагира, защото това е било по-изгодно за бизнеса, предаде Би Би Си.



В Калифорния делото ще бъде разгледано от федералния съдия Ивон Гонсалес Роджърс - същата съдийка, която беше председател на шумния процес между Илон Мъск и Сам Алтман.



Ако съдът приеме аргументите на щатите, последствията няма да се ограничат до една глоба. Те могат да принудят Meta да промени едни от най-фундаменталните елементи на Facebook и Instagram - от харесванията и алгоритмите до начина, по който платформите задържат вниманието на младите си потребители.



Именно затова изходът от процеса може да се окаже повратен момент не само за Meta, но и за начина, по който социалните мрежи функционират в САЩ.