Facebook и Instagram могат да се променят завинаги, ако Meta загуби делото за защитата на децата

Във вторник започва съдебен процес с участието на съдебни заседатели, който може да се превърне в най-сериозната заплаха досега за начина, по който Meta управлява Facebook и Instagram, предаде Би Би Си. Компанията вече понесе редица съдебни поражения заради начина, по който платформите ѝ въздействат върху деца и тийнейджъри.
Делото е заведено през 2023 г. от 30 американски щата, сред които Калифорния и Ню Йорк. Те обвиняват Meta в многобройни нарушения на федералното и щатското законодателство за защита на личните данни на децата и настояват компанията да промени начина, по който функционират Facebook и Instagram.
Искът може да се окаже изключително скъп за Meta. Щатите претендират за над 1 трилион долара, а освен финансови санкции искат и конкретни промени в платформите- сред тях премахване на броячите на "харесванията" и функцията за безкрайно превъртане.
Ако 30-те щата спечелят, последиците могат да засегнат потребителското преживяване във Facebook и Instagram в цялата страна. Те представляват близо две трети от населението на САЩ.
Какви промени се искат от Meta
Ищците настояват компанията да въведе редица ограничения и нови правила за младите потребители. Сред исканията са:
- задължителна родителска проверка за тийнейджърските акаунти;
- промяна на "алгоритмите за препоръки, които манипулират допамина";
- премахване на редица филтри, които променят външния вид на снимките;
- прекратяване на автоматичното възпроизвеждане на видеоклипове;
- забрана за създаване на множество акаунти;
- премахване на изчезващите публикации, включително Instagram Stories.
Според щатите тези функции са част от механизъм, създаден да задържа потребителите, включително децата и тийнейджърите, възможно най-дълго в платформите. Те твърдят също, че Meta използва известия и други инструменти, за да насърчава младите хора постоянно да се връщат към приложенията.
Компанията отхвърля обвиненията.
"Не сме съгласни с тези твърдения и сме уверени, че доказателствата ще покажат дългогодишния ни ангажимент към подкрепата на младите хора", заяви говорител на Meta.
"Харесванията" под прицел
Един от най-видимите потенциални резултати от делото може да бъде премахването на брояча на "харесванията" за непълнолетни.
Тази функция е част от Facebook още от ранните му години и днес е един от основните начини, по които потребителите взаимодействат със съдържание в социалните мрежи. В същото време изследвания свързват показателите за ангажираност, като броя на харесванията, с усещане за отхвърляне, социално сравнение и депресивни преживявания при тийнейджърите.
В рамките на делото щатите посочват и собствено изследване на Meta, според което броят на харесванията насърчава социалното сравнение - оценяването на собствената стойност спрямо други хора. Вътрешни изследвания на компанията свързват това сравнение, предизвикано от Instagram, с по-силно чувство на самота, негативно възприемане на собственото тяло и влошено настроение.
По-рано тази година млада жена, известна като Калей, спечели дело срещу Meta. По време на процеса тя разказа, че още на деветгодишна възраст е създавала десетки акаунти в YouTube и Instagram, за да генерира харесвания на собствените си публикации и да получава усещане за признание и по-висока самооценка. По думите ѝ тогава е започнала да се чувства депресирана.
Meta вече беше обявена за "обществена заплаха"
Делото на 30-те щата идва след значимо решение срещу Meta в Ню Мексико. Там съдия Брайън Бидшайд определи компанията като "обществена заплаха" -термин, използван за обекти като фабрики, чието функциониране причинява вреда на обществото.
Съдът наложи на Meta санкция от общо 942 млн. долара и разпореди редица промени, включително премахване на броя на харесванията за потребители под 18 години, забрана за изпращане и получаване на голо съдържание от тийнейджъри и ограничаване на push известията до определени часове.
Meta обжалва решението.
То обаче важи само за Ню Мексико. Ако 30-те щата спечелят настоящото дело, компанията вероятно ще трябва да въведе подобни промени в цялата страна.
Залогът е още по-голям заради финансовия мащаб на Meta. Пазарната стойност на компанията в момента е около 1.5 трилиона долара.
Главният прокурор на Кентъки Ръсел Коулман, един от участниците в делото, го определи като "най-голямото дело за защита на потребителите в американската история". По думите му щатите ще се опитат да докажат, че Meta е знаела за вредното въздействие на продуктите си върху младите хора, но е предпочела да не реагира, защото това е било по-изгодно за бизнеса, предаде Би Би Си.
В Калифорния делото ще бъде разгледано от федералния съдия Ивон Гонсалес Роджърс - същата съдийка, която беше председател на шумния процес между Илон Мъск и Сам Алтман.
Ако съдът приеме аргументите на щатите, последствията няма да се ограничат до една глоба. Те могат да принудят Meta да промени едни от най-фундаменталните елементи на Facebook и Instagram - от харесванията и алгоритмите до начина, по който платформите задържат вниманието на младите си потребители.
Именно затова изходът от процеса може да се окаже повратен момент не само за Meta, но и за начина, по който социалните мрежи функционират в САЩ.
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9 коментара
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Децата отдавна не ползват нито Фейсбук, нито Инстаграм. Там са все хора на средна възраст. Да съдят Тик-Ток.
Калей може да загуби милионите, които е спечелила, съдейки Meta, защото е създала десетки ФАЛШИВИ акаунти, въпреки че е страдала от депресия и се е нуждаела от лечение. Това е все едно да се генерират много заеми от един човек, това да го разори, а той да съди банката, че е създала такава възможност?!
Цялата формулировка на проблема е погрешна. Децата могат да решат да гледат филми за възрастни по телевизията, които са вредни за тях. Но телевизиите няма да спрат да ги излъчват, нали?! Родителски контрол означава, децата да бъдат абонирани само от родителите и те да носят отговорността какво правят те там. Т.е. трябва да се забрани възможността непълнолетни да имат свой собствен фейсбук. Има начин абонамента да се удостоверява от възрастен, да се води и на негово име и на детето му - двойно подсигуряване.
Мета казва, че Глобата може да достигне 1.4 трилиона, но Щатите казват, че Реалистично е околко 200 Милиарда..
Разкритията от тези изтекли данни доведоха до тежки юридически и финансови удари срещу технологичния гигант: //
Глоби за близо 1 милиард долара: През август 2026 г. федерален съд в Ню Мексико осъди окончателно Meta да плати общо 942 милиона долара за вреди, нанесени на деца, и подвеждане на обществеността относно безопасността на платформите. По-голямата част от сумата отива за финансиране на програми за психично здраве на тийнейджъри.Задължителни радикални промени: Съдът наложи безпрецедентни …
мерки на Meta за защита на непълнолетните, които включват: //
Пълна забрана за възрастни да изпращат съобщения на непълнолетни. //
Спиране на push известията за тийнейджъри през нощта и по време на училище.//
Премахване на броя „харесвания“ (likes) за профили под 18 години. //
Лимит на общото време за ползване на Instagram и Facebook до 90 часа на месец (около 3 часа на ден) за непълнолетни.
"Основни разкрития от скандала.
// Ежедневен тормоз: Според собствените оценки на Meta, всеки ден огромен брой непълнолетни потребители получават нежелани съобщения със Кексуално съдържание, включително снимки на възрастни гениталии. //
Провал на алгоритмите: Документите показват, че алгоритмите за препоръчване на съдържание активно са насочвали непълнолетните към вредни „спирали“ от съдържание и са улеснявали достъпа на Кексуални хищници до тях. //
Предупрежденията са игнорирани: Служители …
по безопасността в Meta многократно са алармирали ръководството за „нищожния“ отговор на компанията спрямо подмамването на деца (child grooming), но мерките са били умишлено забавяни или отхвърляни."
Изключително НАГЛИ: ""Не сме съгласни с тези твърдения и сме уверени, че доказателствата ще покажат дългогодишния ни ангажимент към подкрепата на младите хора", заяви говорител на Meta.".. // "Вътрешните данни на Meta сочат, че около 100 000 деца дневно стават жертва на Кексуален тормоз и съдържание за възрастни във Facebook и Instagram. Информацията излезе наяве след разсекретяване на съдебни документи по мащабно дело, заведено от главния прокурор на американския щат Ню Мексико. В документите се цитират вътрешни презентации, проучвания и комуникация между служители на самата компания."
Не ако, а Трябва да го загубят!.. Надяваме се..
Крайно време е.