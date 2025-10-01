Фалшиви стоки за 3.8 млрд. евро са хванати ЕС през 2024 г.

На вътрешния европейски пазар и по границите на Евросъюза са били заловени от митниците 112 милиона фалшифицирани стоки с приблизителна стойност на дребно от 3.8 милиарда евро. Това сочат публикувани във вторник данни на Европейската комисия и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост.

Освен обичайните заподозрени китайски и турски стоки менте, които заливат европейския пазар, в тройката на фалшиви продукти по произход влизат и Обединените арабски емирства. Над 42 процента от заловените ментета са китайски, над 18 на сто – турски, а от ОАЕ – 5.46 процента. Това показва промяна в световната верига за доставки, отбелязва се в доклада https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs/prohibitions-restrictions/counterfeit-piracy-other-ipr-violations/ipr-facts-and-figures_en

Статистиката в него покацва, че съществена част от търговията с имитации се осъществява онлайн, тъй като митническите органи са задържали около 20 милиона артикула на границата на ЕС с приблизителна стойност от 1.5 милиарда евро. Останалите количества са заловени на вътрешния пазар, което показва значителният скок в обема на електронната търговия с фалшификати.

Друга интересна тенденция е, че макар общият брой на конфискуваните артикули през миналата година да е под изключителния рекорд, поставен през 2023 г., все пак е с 30 процента над заловеното през 2022 г. Това очевидно увеличение се дължи на по-високите единични цени на конфискуваните фалшиви стоки, което отразява промяна в естеството и пазарното въздействие на продуктите, нарушаващи Интелектуалната собственост, смятат авторите на анализа.

Пиратските записи на CD/DVD дискове и нелегално продаваният софтуер държат най-големият дял сред фалшивите продукти – 34.84 на сто, следвани от играчките – 17.85, и дрехите – 7.50%, и аксесоари – 6.35%. Интересното е, че съществен дял вече се пада на копирани вейпове и електронни цигари. - 4.4 на сто, а на парфюми и козметика вече се падат ммалко над 3 процента.

"Новите технологии подхранват разпространението на по-сложни фалшификати, докато нарастващото търсене на приложен софтуер и съдържание за ретро игри предизвика рязко увеличение на фалшификатите, нарушаващи авторски права", отбелязва се в доклада.

През 2024 г. властите от 7 държави членки са били най-активните в залавянето на ментетата . За 90 на сто от задържаните артикули са отговорни Италия, Испания, Франция, Нидерландия, Португалия, Румъния и Полша. Също Италия, Испания, Франция, Германия, и Нидерландия, но в допълнение с Гърция и Малта са отговорни за 90% от общата стойност на хвананите от митниците пиратски изделия..

Въпреки нарастващите обеми на електронната търговия и свързаните с нея задържания, на кораби са открити най-много фалшиви изделия.

Докладът също така подчертава необходимостта от спешно актуализиране на системата за правоприлагане, било то за предпазване на гражданите от потенциално опасни продукти или за защита на местната индустрия от кражба на интелектуална собственост.