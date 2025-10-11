Фандъкова: Столичният кмет няма план "Б" за боклука и реагира кризисно

Бившият столичен кмет и настоящ депутат от ГЕРБ Йорданка Фандъкова заяви, че в момента има много сериозна криза с боклука в София, макар че в началото тя беше отричана и обяснявана като временно неудобство.
"Има криза, тя е изключително сериозна и притеснява хиляди домакинства в нашия град и смятам, че всички трябва да помогнат тази криза да се реши", каза Йорданка Фандъкова пред БНТ.
Според нея, ако има мафия в сметосъбирането, човек се бори със законови, добре подготвени процедури, с много ясен план и нещо много задължително - да има осигурен план "Б". "Тук план "Б" няма, затова се реагира кризисно и затова могат да се допуснат и други грешки", предупреди тя.
Фандъкова.изрази благодарност към доброволците, които всеки ден излизат и помагат, и не само.
"Благодарност и към министъра на правосъдието, който изпрати работна ръка, защото е нужна техника и работна ръка, за да се излезе от ситуацията. Господин Борисов и правителството много искрено предложиха подкрепата и помощта, защото ние така правим - това е нашият град и ние сме загрижени за него. В криза всички трябва да се обединим, за да може да се реши", каза бившият столичен кмет.
Като кмет на София основната ѝ задача е била да не се стига до кризи и никога не е афиширала с много неща, които е направила.
"Най-важните дейности в големия град и за кмета са сметосъбирането, транспорта, водоснабдяването и топлоснабдяването. Това са екзистенциални условия за живот и когато при тях няма проблеми, хората дори не го забелязват, те се интересуват от много по-сериозни неща. Когато обаче има проблем в някои от тези дейности, виждаме го и в страната, виждаме го и в София, това наистина засяга много хора. Повечето от тези дейности могат да се споделят с държавата. Сметосъбирането е дейността, която е изключителна отговорност и на кмета по закон", каза Фандъкова.
Тя посочи, че това е казала и на кмета Васил Терзиев, когато той е встъпил в длъжност.
"Обясних му, че това е лична отговорност и не трябва да допуска да се политизира - нещо, което за съжаление виждам, че се изкушава, и че процедурите за почистването са много дълги и сложни и че трябва да се обявят поне година по-рано от изтичането на договора", поясни Фандъкова.
Още по темата
На 26 март е обявена процедурата за избор на изпълнител при положение, че договорите изтичат през април и май.
"Чух оправдания, че са се забавили в Агенцията за обществени поръчки - факт, ако 2 месеца са се забавили, но това не е прецедент и би трябвало да се предвиждат някои ситуации, заради които аз заложих в договорите възможност да се удължават с 6 месеца. При хипотезата, че не се беше забавила агенцията и беше спазила срока си от 2 седмици, това означава че най-рано на 1 април трябваше да бъде обявена процедурата, а на 4 април, както разбрахме, е изтичал договора. Това е абсолютно необяснимо", каза Йорданка Фандъкова.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
19 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Марш!!!
Какво ще сравняваш цени и събития преди и след няколко кризи, бе безмозъчнико? Да бе се опитал да помислиш, вместо да показваш собствената си липса на капацитет.
Пожелавам ти тия пари които ти ги дават за да тролиш да ги дадеш за лекарства на децата - минимум левкемия.
Хаха, акъл от тиква , няма значение мъжка или женска може да вземат само мазни кумунисти, затова България е на това дередже. 12 ( дванадесет) години управление на пожарникаря и в момента България е единствената страна в ЕС преди Унгария.
дс-кметът доказа, че е по-голям некадърник дори от фънда. А знаете ли колко трудно е това?
Яко хейт срещу Йорданка ама нека видим колко е струвало сметопочистването преди и колко сега. По същия начин може да видим колко струваха пътищата преди и по време на "доброто управление". Имаше ли планови ремонти през отоплителния сезон? Нормалните хора не им пука кой с какво се "бори", а цената и качеството на услугата! "Доброто" винаги идва с обещания за "евтино и качествено" (което е пълен нонсенс) и после винаги се оказва обратното! Междувременно Мафията, Путин, Рептилите и Междугалактическите …
коалиционни цили на Злото били се обидинили и искали да дескредитират "добрата работа". Само че истината е, че основния виновник е безграничната некадърност и липса на всякакъв капацитет. Аз лично виждам единствения шанс на "доброто" в това да направят нещо смело като концесията на Топлофикацията или други неща, с които конформистите от ГЕРБ не биха рискували. Така могат наистина да изпъкнат и да намерят поддръжници извън сектата. Всичко останало им е посредствено, а видно от разследванията нямат шанс за 6% комисион с които да привлекат някакви качествени хора.
Това са твоите фирми Фандъкова. Които гравитират около ГЕРБ. В подходящия момент- нов договор, подходящия човек- тук може и да не е един, дойде време да извиват ръце. Тъй че затвори си чов...ката. Зад теб стоеше цели 14 години държавата в лицето на правителствота на Борисов и да плюеш сега е нахолно и отвратително. Ов...ца.
От друга страна, на мен ми е мъчно донякъде за г-жа Юрданка - зам. предс. на най-евроатлантическата партия у нас... Ако г-н Буци не беше зает да бори комунистите, щеше да удари едно рамо на г-жа Юрданка да стане предс. на Форум "България- Русия"... Но, натежава гласът на г-н Гоце и за наше "язък", г-жа Шаренкова печели, а г-жа Юрданка е само зам.предс, за срамотите...
Комунистическият шарлатански кмет да взима акъл от Фандъкова! ;)
"Ние така правим." е сърцераздирателно и кърти душата. :))) Така е, госпожа, вие от ГЕРБ как правите знае и гледа цялата република. Предизвиквате кризи, за да си правите политически пиар и да облагодетелствате хранилките си. Самите вие сте криза, продължила твърде дълго и завладяла държавата, и единственият подход към вас е "кризисен". Това е план А, Б и В.