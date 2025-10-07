"Фантастико" поема част от таксите на своите студенти

Г-жо Бъчварова, преди броени дни започна новата учебна година. Какви инициативи, насочени към учениците, готви "Фантастико"?
Още през септември за някои ученици от 11-и и 12-и клас стартира не само новата учебна, но и "работна" година. За нас е огромно удоволствие през есента да посрещнем учениците в дуално обучение във "Фантастико груп", защото младите хора винаги носят свежи идеи, ентусиазъм и енергия да учат, което зарежда и нашия екип.
През годината учениците ще се включат във всички инициативи, в които участват нашите колеги. Започваме с въвеждащо обучение, което им дава обща представа за компанията и културата на взаимоотношения в екипа ни. Предстоят серия от обучения във връзка с въвеждане на еврото в България, те ще имат и онлайн тестове, свързани със спецификата на работа на секторите, на които ще работят в супермаркетите ни.
Колко ученици и от кои училища ще се включат в тях?
В момента при нас работят общо 21 ученици в дуално обучение, 15 от тях са 12-и клас и са при нас за втора поредна година, 6-има са 11-и клас и започват работа за първи път.
В логистичния ни център край Елин Пелин работят 5-има ученици. Там обучението е за професия "Спедитор-логистик". Останалите 16 са в 6 различни супермаркета и се обучават на длъжност "Продавач-консултант", специалност "Търговия". Всички те са от 97. СУ "Братя Миладинови", с което имаме устойчиво партньорство.
В това училище създадохме в един от кабинетите за обучение реална каса, за да могат учениците да се докоснат до реалната работна среда на един касиер.
Освен по време на учебната година вие реализирате и кампания "Фантастично лято" отново насочена към учениците. Кога традиционно стартира тя и как конкретно се реализира?
Програмата ни "Фантастично лято" е насочена към учениците през лятната ваканция и им дава възможността да започнат работа за първи път и да изкарат първите си собствени пари. Интересът към програмата е изключително голям. Поканата ни към тях е да започнат работа в магазините ни и да поработят по 2 месеца през лятната ваканция.
Всяка година кандидатите са токлова много, че още през юли определените за нея места свършват и се налага да помолим част от кандидатите да изчакат до края на лятото.
Голяма част от учениците, започнали по тази програма, остават да работя при нас и през учебната година. Учениците съчетават ангажиментите си в училище с работата във "Фантастико", като имат възможност за гъвкаво работно време на 4 или 6 часа в зависимост от техния ритъм на живот и приоритети.
Колко ученици взеха участие в последната такава инициатива?
През цялата учебна година при нас работят ученици. През това лято по програмата "Фантастично лято" бяха назначени нови 78 ученици, като общият брой, с вече работещите при нас стана 154.
Стартира и новата година за университетите. Какви инициативи готви "Фантастико" за студентите.
Освен програмата "Екип Бъдеще", която кани студенти и млади специалисти да направят своят летен стаж във "Фантастико груп", дългосрочно осъществяваме програмата "Фантастичен семестър". По време на всеки от семестрите, два пъти в годината, всеки студент, работещ в компанията, може да получи до 600 лв. за да подпомогне заплащането на семестриалната си такса или други разходи, свързани с обучението.
Има ли значение висшето учебно заведение или курса или специалността, в които се обучават студентите?
Не, няма значение в кой курс или специалност са колегите, нито в кое учебно заведение са. Изискването ни е да са студенти и да са работили поне 6 месеца в компанията. Имаме колеги, които от програмата "Фантастично лято" продължават към "Фантастичен семестър". Завършват училище, стават студенти, но продължават да работят при нас, защото от една страна се развиват професионално, от друга - имат финансова сигурност по време на следването.
Имаме колеги, които използват програмата по време на своята магистратура. Имаме колеги, които са участвали и в трите младежки програми. Това доверие и възможността да виждаш израстването на тези млади хора е невероятно. Имаме колеги, които са започнали като студенти работа във "Фантастико", а днес са управители на супермаркети и ръководят екипи от по 80, 100, 140 души.
Дори изпълнителният директор на компанията г-н Светослав Гаврилов започва работа в супермаркет като студент преди 26 години и след това преминава различни позиции в централния офис. Възможностите за развитие са наистина много и ние сме готови да подкрепим всеки млад човек, който иска да израства професионално.
