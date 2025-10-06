"Фантастико" увеличи с над 20 на сто дела на ВЕИ енергията от собствени солари

Българската семейна компания "Фантастико груп" представи първия си доклад за устойчивост, озаглавен "33 години с отговорност към бъдещето". В доклада се посочва, че през 2024 г. в цялата търговска верига са предлагани около 40 000 артикула, като голяма част от тях подлежат на засилен контрол чрез лабораторни изследвания и проверки още при приема на стоките в логистичния център на компанията. За да осигури разнообразие от стоки, "Фантастико груп" партнира с над 1000 производители и доставчици. Особено ценни за компанията са българските производители, с голяма част от които са се развивали заедно.

През 2024 г. веригата увеличава възобновяемата енергия от собствени соларни системи с 23%, достигайки производство на 1 847 173 kWh, и намалява въглеродните емисии с 4 459 тона. Компанията инвестира в собствени фотоволтаични системи, хладилни системи от ново поколение, системи за управление на сградите, нов автопарк и всичко това води до по-висока енергийна ефективност и по-малко въглеродни емисии, посочиха от дружеството.

"Този документ отразява нашия дългосрочен ангажимент да създаваме стойност за

обществото и да участваме в развитието на българската предприемаческа екосистема,

създавайки иновации и гледайки с отговорност към утрешния ден. Стремежът ни да бъдем

лидер в сферата на търговията, подкрепящ работодател и коректен партньор е основан на ценностите, които семейството ни отстоява от създаването на „Фантастико“ преди 33 години", заяви оперативният президент на компанията Владимир Николов.

Инвестициите

Най-съществените инвестиции за 2024 г. са новият супермаркет на веригата в столичния квартал "Левски Г", стартът на строителството на търговски център в кв. "Орландовци" и разширението на логистичния център край Елин Пелин, което ще позволи на компанията развитие на нови пазари.

Следващият голям проект на българската верига е откриването на голям супермаркет в гр. Пловдив. Едновременно с това компанията работи и по няколко проекта в София, включително присъствие на неин търговски обект в голям ритейл парк.

Общият размер на инвестициите в реконструкции и подобрение е 67 млн. лв. за 2024 г.

Компанията, която притежава супермаркети "Фантастико", SkyCity Mall, MegaXtreme Bowling, Joy Station и MyChoice Catering, определя редица съществени теми за развитие, сред които:

Безопасност и качество на продуктите;

Клиентско изживяване;

Благосъстояние на екипа;

Бизнес почтеност;

Отговорност към опазването на околната среда;

Отговорност към обществото.

На фокус: Оползотворяването на отпадъците

Приоритетна тема за компанията е оползотворяването на отпадъците, като всички отпадъци от картон, полиетилен и леки метали се рециклират. Чрез инвестиции в дигитализация на процесите годишно около 2.5 млн. стокови разписки и фактури се издават дигитално, чрез което се пестят 12.5 тона хартия.

Компанията поетапно поставя дигитални етикети, като със сега съществуващите в търговските обекти, не се отпечатват на хартия 1.8 млн. етикета годишно.

"В нашата дейност следваме високи стандарти на корпоративно управление, не само

спрямо законовите изисквания, но и според силата на общочовешките етични норми.

Стремим се да осигурим пространство, свобода и подкрепа, така че всеки в екипа да

разгърне потенциала си и да расте", казва още в обръщението си в доклада Владимир

Николов.

Всяка година "Фантастико груп" преразглежда възнагражденията в екипа, като през 2024

г. те са увеличени със 6.7 %, а от септември тази година в компанията е в сила ново

увеличение. Така стартовото възнаграждение за служител в супермаркет от септември е 2 384 лв. бруто, а след втората година в компанията служителите на по-отговорни позиции в супермаркетите ще получават 3 544 лв. бруто.

В логистичния център възнагражденията започват от 2 616 лв. бруто и достигат нива от 3 608 лв. бруто.

40 000 часа обучения

Компанията е инвестирала в провеждането на над 40 000 часа обучения за екипа си, като

280 души са постигнали вътрешно кариерно израстване. През 2024 г. във веригата са

работили 199 души с трайно намалена работоспособност, а в началото на 2025 г. в

супермаркета си в кв. "Орландовци" българската компания открива първата си каса за

служител с двигателни затруднения.

Във "Фантастико груп" работят хора от 10 националности. През лятото на 2024 г. в програмата "Фантастично лято" се включват 120 ученици, а 78 от тях остават да работят на гъвкаво работно време и през учебната година.

В рамките на програмата "Екип Бъдеще" студенти имат възможност да проведат стаж при най-опитните експерти в екипа. За всички студенти "Фантастико груп" осигурява финансова подкрепа в размер до 600 лв. за всеки записан семестър. Веригата осигурява безплатни профилактични прегледи и изследавния за най-често срещаните заболявания при мъжете и жените, като до 2024 г. по програмата "С грижа към теб" са направени 11 000

медицински прегледа. Компанията има доброволен фонд за здарвна взаимопомщ

"Подкрепи колега", с който се подпомагат не само служители, но и членове на техните

семейства.

"Фантаситко груп" удвоява всеки месец събраната сума за здравна подкрепа

"Фантастико груп" развива мащабна дарителска дейност чрез най-голямата си социално

отговорна инициатива "Фантастико до теб", като през миналата година приносът на

компанията, клиентите и служителите ѝ за различни каузи е 1 478 888 лв. Подкрепени

са 53 организации и са достигнати 24 657 души.

"Нашата цел е ясна: да бъдем вдъхновяващ пример за бизнес, който може да съчетава

икономическата ефективност с грижа за бъдещето. Всеки успех, отразен в този доклад, е

резултат от усилията на изключителния екип на „Фантастико груп“, на нашите партньори и на доверието на нашите клиенти“, добавя оперативният президент на българската семейна компания.

Докладът беше представен в MINA София - първото по рода си имерсивно пространство в България, създадено за 360° прожекционен мапинг и дигитални арт изживявания. С

технология от последно поколение, висококачествено озвучаване и интерактивно

осветление, бяха представени уникални кадри от създаването на първия квартален

магазин „Фантастико“ до съвременния облик на компанията. Оригиналното визуално

съдържание, рефериращо към политиките за устойчивост на компанията, е дело на

румънската компания MINA Studios.