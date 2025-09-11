ФБР пусна снимки на заподозрения за убийството на Чарли Кърк и обяви награда до 100 000 долара

Федерално бюро за разследване на САЩ (ФБР) продължава да издирва лицето, застреляло влиятелния американски десен активист Чарли Кърк, като днес публикува снимки на заподозрян за убийството и обяви награда до 100 000 долара за информация, която може да доведе до разплитането на случая, предадоха Асошиейтед прес и ДПА.
"Обръщаме се към обществеността с молба за помощ при идентифицирането на това лице", пише в ФБР под снимки на неидентифициран мъж, които бяха разпространени в социалната мрежа "Екс". "ФБР предлага награда до 100 000 долара за информация, водеща до идентифициране и арест на лицето или лицата, отговорни за убийството на Чарли Кърк", пише още ФБР.
Федералното бюро също така заяви, че в хода на разследването гориста местност е намерено мощно оръжие и че има видеозапис на стрелеца.
Кърк, виден поддръжник на президента Доналд Тръмп, вчера беше прострелян във врата по време публично събитие в университета "Юта Вали". По-късно той почина от раните си.
Американският президент нареди знамената в Белия дом и на посолствата на САЩ по света да бъдат спуснати наполовина в знак на почит към покойния активист.
Тръмп днес заяви по време на събитие в Пентагона , посветено на годишнината от атентатите от 11 септември, че посмъртно награждава Кърк с Президентския медал на свободата. "Чарли беше гигант на своето поколение, защитник на свободата и вдъхновение за милиони и милиони хора", отбеляза Тръмп.
Разследващите смятат, че става въпрос за целенасочено нападение. Губернаторът на Юта - републиканецът Спенсър Кокс, определи случая като "политическо убийство".
Представители на местните власти заявиха, че вчера във връзка с убийството са били задържани двама души, но по-късно са били освободени.
Заподозреният добре се е вписвал в университетската среда и "изглежда на възраст като колежанин", заяви комисарят на Департамента по обществена безопасност на Юта Бо Мейсън.
Освен пушката, за която се смята, че е използвана в сряда при стрелбата срещу Чарли Кърк, властите са открили и отпечатък от обувка, отпечатък от длан и следи от предмишница, които ще бъдат анализирани, каза Робърт Болс от ФБР.
Майка на мъж, разпитан от ФБР и впоследствие освободен, каза, че синът ѝ е бил на събитието на Кърк, защото го харесва, и просто е бил въвлечен в хаоса.
"Харесва го. Посети конференция на Turning Point в Детройт", каза Жулиет Куреши за сина си Закария, на 25 години.
Закария разказал на семейството си, че е бил на около 7–8 метра, когато е прострелян Кърк и "първоначално не бил сигурен дали шумът е пиратка", след като се чул изстрел.
"За миг не беше ясно дали е част от събитието", каза Куреши. "Отведоха го набързо. Не е видял кръв."
След като името на сина ѝ било публично свързано със стрелбата, срещу него са отправени заплахи онлайн.
Трийсет и една годишният Кърк не е заемал изборни длъжности, но разполагаше с голямо влияние сред електората на Републиканската партия. Той бе лидер на младежката организация "Повратна точка САЩ" (Turning Point USA), водеше популярен подкаст и имаше милиони последователи в социалните мрежи.
Политическото насилие става все по-голям проблем в белязаните от все по-силна поляризация Съединени щати, коментира ДПА. Този тип насилие засяга както републиканците, така и демократите на всички равнища на управление.
Нападенията с огнестрелно оръжие са отдавна съществуващ проблем в САЩ. Случаи на стрелба има както в училищни сгради, така и в университетски кампуси.
Огнестрелните оръжия са широко разпространени, а масовите стрелби често предизвикват дебати за по-строги закони за оръжията. Усилията за реформи обаче неведнъж са се проваляли поради съпротивата на републиканците и влиятелното оръжейно лоби.
До глас в пустиня: Ама те демократите в САЩ само една "щаб квартира" ли имат, горкичките? Пусни линк към тази новина!
В момента щаб квартирата на демократическата партия е обискирана от полиция
Освен това гилзите са били гравирани с послания и на място е оставено списание time на което заглавието било - Стига
А, и една "радостна" новина за всички вас, които злорадствате по повод убийството на Чарли Кърк. Май като Прасчо Магнитски ще гледате САЩ през крив макарон. Отказ за издаване на визи за всички вас и експулсиране от САЩ, ако сте чужди граждани. Ето ви и радостната новина: https://www.foxnews.com/politics/state-department-warns-revoke-visas-foreigners-who-glorify-violence-after-kirk-shooting +++ ЧЕСТИТО!!!
До ASSHOW: Тия ги разправяй на родените след 1989 година!
Ето ловната пушка с която е убит Кърк.........https://guns.bg/product/karabina-mauser-m18-kal-30-06-56cm-mt15x1-a-020947