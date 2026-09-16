Федералният резерв на САЩ повиши лихвените проценти за първи път от 2023 г., противопоставяйки се на Тръмп

Федералният резерв на САЩ повиши в сряда основните лихвени проценти за първи път от 2023 г. Това е ход, насочен към забавяне на инфлацията, която отново се ускори през миналия месец.

Фед повиши основната си лихва с 0.25 процентни пункта, с което тя вече е в диапазона от 3.75% до 4.00%., разказва NBC News.

Членовете на Фед единодушно подкрепиха повишаването на лихвата и сигнализираха, че до края на годината може да има още едно увеличение.

Решението на Фед, което е в разрез с желанието на президента за по-ниски лихви, е продиктувано от високите нива на инфлацията, тъй като войната с Иран води до поскъпване на цените.

"Несигурността остава висока, отчасти заради геополитическите развития", се казва в изявлението на Федералния резерв.

"Днешното решение по паричната политика ще подпомогне по-своевременното връщане към целта на Комитета от 2%."

Повишението може да постави началото и на нов цикъл на увеличаване на лихвите. Исторически, когато една централна банка повиши лихвите веднъж, обикновено следват и допълнителни увеличения.

"Простият факт е, че инфлацията е твърде висока и е такава от твърде дълго време", заяви председателят на Фед Кевин Уорш на пресконференция във Вашингтон след обявяването на решението.

"Трябва да сме уверени, че базисната инфлация се движи към нашата цел – ясно и с достатъчно бързи темпове", каза той.

"Днес Федералният комитет по операциите на открития пазар прецени, че този стандарт не е изпълнен.", смята той.

Заедно с днешното решение за лихвените проценти Фед публикува и актуализираните си икономически прогнози. Към тази седмица всички с изключение на двама от членовете на Федералния комитет по операциите на открития пазар прогнозират още едно повишение на лихвите по-късно тази година.

Повишаването на лихвите идва въпреки продължилите години наред призиви на президента Доналд Тръмп за по-ниски лихвени проценти. В началото на февруари Тръмп заяви пред NBC News, че Уорш нямало да получи номинацията, ако не е искал да понижи лихвите.

Но войната с Иран промени всичко това, след като САЩ и Израел я започнаха на 28 февруари. По-малко от четири месеца след встъпването си в длъжност Уорш вече ръководи Фед в момент, когато централната банка повишава лихвите.

Решението на Фед идва след над 75-процентно поскъпване на петрола от началото на годината. Това доведе и до рязко увеличение на цените на бензина – с над 45% от началото на войната с Иран.

Тези цени са тласнали инфлацията до 3.4% през август, което е над средния ръст на заплатите в САЩ от 3.1%.