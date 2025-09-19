Фейсбук страницата на “Правосъдие за всеки“ с 144 000 последователи е свалена

Фейсбук страницата на гражданската инициатива "Правосъдие за всеки" е била блокирана, след като е отразила новината, че бившият шеф на спецсъда Георги Ушев си е направил отвод по делото на Благомир Коцев.

“Страницата ни бе Депубликувана веднага след съобщението за отвода на Георги Ушев“, съобщи адв. Емил Георгиев, който е един от лидерите на гражданската инициатива.

Проверка на Mediapool също показва, че страницата на гражданската инициатива, е недостъпна.

Адв. Георгиев казва, че страницата на „Правосъдие за всеки“ е отразила отвода на Георги Ушев и страницата със 144 000 последователи е ила блокирана за първи път. Той обяснява, че нищо такова не се е случвало преди.

Гражданското сдружение е организатор на редица протести срещу властта в София, в частност срещу Делян Пеевски, както и в подкрепа на арестувания кмет на Варна Благомир Коцев.

Автомативното обяснение на Фейсбук е, че през тази страница се киберпрестъпност. Подобно нещо се случи с страницата на “БГ Елфите“ след като в нея започнаха да се публикуват документи с бизнесите, свързани с Христо Ковачки.