Фенери осветиха 9-я протест в подкрепа на Благомир Коцев (снимки)

Фенери осветиха деветия пореден протест в подкрепа на задържания кмет на Варна Благомир Коцев и общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев в сряда вечерта, предаде БНР.
Говорителят на протеста Борис Касиков припомни в началото, че днес съставът на Апелативен съд - София, който трябваше да реши дали да пусне Коцев от ареста, си направи отвод. По предварителна информация мярката за неотклонение на Коцев ще се гледа идния вторник.
Снимка: БГНЕС
Организаторите предварително призоваха участниците в акцията да носят фенерчета.
Целта на демoнстрацията с масово осветяване на сградата на Съдебната палата бе да се поиска изсветляване на съдебната система. Актът е в знак на недоволство срещу "завладяната съдебна система", която действа по политически повели и се ръководи от сенките, отбелязаха инициаторите на протеста.
Снимка: БГНЕС
Десетки светлини от джобни фенери и телефони озариха площада. Рокери с мотори също в знак на солидарност форсираха машините си.
По време на протеста хората издигнаха плакати - "Благо е в ареста, защото е кмет", и скандираха "Мафия" и "Свобода".
Снимка: БГНЕС
Млада майка заяви пред националното радио, че не вярва в българското правосъдие, но ще участва в акциите, докато справедливостта възтържествува.
Протестът премина в шествие до пл. "Независимост" в морската столица. Искащите свободата на Коцев бяха предвождани от младежи, които носеха огромен транспарант с надпис: "Свобода за Варна - Свобода за Благо".
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
1 коментар
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
само жълтопаветни уроди подкрепят говното коцев