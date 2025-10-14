"Фeрмата на Lidl" – образователна градина от ново поколение

Лидл България и "Асоциация Родители" представиха "Фермата на Lidl" – образователна градина, която показва пътя на храната от полето до чинията и поставя основите на отговорното потребление. Изградена до логистичния център на компанията в с. Равно поле, тя е част от стратегията на компанията за устойчиво бъдеще. Градината е създадена за деца, където чрез лично преживаване и съвременни образователни методи да разберат откъде идва храната, защо е важна за здравето, как избора ни на храна влияе на природата и какво значат устойчивите практики в земеделието.

Образователната градина е създадена на основата на интердисциплинарно сътрудничество и модерен подход в образованието - освен Асоциация "Родители", партньори на Lidl са Фондация "ЕкоОбщност" и експертът доц. Десислава Димитрова от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН. Тя е изградена на принципа на биодинамичното земеделие и включва градински лехи с различни видове и сортове растения, зона за компостиране, открити и закрити кътове за обучение и игри. Към нея предстои да бъде изградена и оранжерия.

Проектът е част от мащабната информационно-образователна кампания #ХраненеСмисъл, която Lidl стартира през 2024 г. Целта е темата за осъзнатото хранене – здравословно за хората и устойчиво за планетата да влезе в центъра на общественото внимание. Кампанията включва национални проучвания, партньорства с експерти и образователни институции, както и дългосрочни активности в полза на здравето и опазване на природата.

"Фермата на Lidl" е осъществена мечта да дадем на децата вдъхновение, грижа за бъдещето и знание. Ние сме наясно, че образованието е един от ключовете за истинска промяна, затова създадохме кампанията #ХраненеСмисъл, а днес правим следваща амбициозна крачка с визия към бъдещето. Проектът е естествено продължение на усилията ни да допринесем за здравето на потребителите и опазването на околната среда, включително чрез трансформация на продуктите ни собствена марка. "Фермата на Lidl" е проект без аналог в българския ритейл, който дава на децата преживяване и знания извън стандартния учебен процес. Благодаря на нашите партньори – НПО, образователни институции и родители – с които доказваме, че можем да постигнем много, когато работим заедно", каза по време на откриването Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на Лидл България.



Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на Лидл България

""Фермата на Lidl" е не просто информационна инициатива – тя е образователна, възпитателна и с изключително голяма обществена значимост. От името на Министерството на образованието и науката благодаря за споделените изследвания и данни за здравословното и осъзнато хранене. Те са ценен принос за усъвършенстването на нашите политики, свързани със здравето и храненето на децата, включително в училищна среда. Темата за здравословния начин на живот е в основата на устойчивото развитие и е една от целите на хилядолетието. Затова подкрепяме тази вдъхновяваща инициатива", заяви Емилия Лазарова, заместник-министър на образованието и науката.

Емилия Лазарова, заместник-министър на образованието и науката

"Фермата на Lidl" отваря врати пилотно тази есен с за служителите на Lidl и ученици от две училища от близки населени места – гр. Елин Пелин и район Кремиковци. Мисии и работилници, интерактивно съдържание и практически дейности ще учат децата да садят, да наблюдават и да берат зеленчуци. За да разберат сотойността на храната и как тя влияе върху здравето ни, те ще изучават сезонността на растенията, какви са взаимодействията в екосистемите, защо е важно запазването на биоразнообразието и как природата връща грижата, която получава.

"Вярваме, че "Фермата на Lidl" е много повече от образователна градина – тя е новаторски път към знанието, истинско приключение в света на храната. За нас от Асоциация "Родители" е вълнуващо да участваме в създаването на този център за учене чрез преживяване, защото тук децата не просто ще научават, а ще разбират със сърцето си. Чрез директен досег с природата те ще имат възможност да осмислят значението на здравословното хранене и устойчивите навици в ежедневието ни. Този мащабен проект е доказателство, че когато работим заедно, можем да дадем на децата си истински качествено и щастливо място за израстване", сподели Яна Алексиева, изпълнителен директор на Асоциация "Родители".

Яна Алексиева, изпълнителен директор на Асоциация "Родители"

От следващата пролет образователния център ще приема безплатно организирани групи ученици от цялата страна. Първоначалната програма е подготвена за деца от първи до четвърти клас, като предстои да бъде разширена за целия образователен цикъл на учениците. Съдържанието в програмата е съобразено с образователните нужди на съвременните деца, а разработените активности и модули се съотнасят с учебното съдържание, за да надграждат знанията и преживяванията на учениците.

"Фермата на Lidl е място, където знанието оживява, а храната се превръща в преживяване. Децата няма просто да садят и берат зеленчуци – те ще усетят колко труд и грижа са нужни, за да отгледаш дори една краставица, и как тя стига до магазина. Ще разберат, че храната изминава дълъг път от семенцето в земята до чинията на масата у дома. Но най-важното – ще научат колко са важни отговорното отношение и действия на човека към природата, за да живеем добре и в хармония със заобикалящия ни свят", каза Любомира Колчева, директор на Фондация "ЕкоОбщност".

Здравословно и устойчиво хранене с Лидл

"Фермата на Lidl" е част от дългосрочната визия на компанията да създава стойност отвъд магазините си с реална полза за настоящите и следващите поколения. Инициативата е продължение на усилията на Lidl за здравословно и осъзнато хранене, и отговорен детски маркетинг, съобразен с препоръките на Световната здравна организация. Веригата работи само с доставчици на плодове и зеленчуци, сертифицирани по GLOBALG.A.P. за добри земеделски практики и проверява продукцията им за над 800 вида остатъци от пестицид.

Собствените марки колбаси на компанията са с изцяло премахнато механично отделено месо. Работи се в посока намаляване на добавените сол и захар в състава на собствените продукти, увеличаване на пълнозърнестите фибри, растителния асортимент и сертифициране на суровините.

Асоциация "Родители" е неправителствена организация с фокус върху образованието и доброто взаимодействие между училището, детската градина, яслата и родителите. Организацията цели развитие и утвърждаване на идеята за родителството като духовна ценност в обществото и семейството като естествена среда за отглеждане и възпитание на децата.

Фондация "ЕкоОбщност" работи от края на 2003 г. в подкрепа на български организации и граждански групи, които се вълнуват от запазване на равновесието между хората и заобикалящата ни среда – градска и природна.