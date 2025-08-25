Фермерите искат да влязат в Националния борд по водите

Фермерите искат да участват в Националния борд по водите. Това стана ясно в понеделник от позиция на Българския фермерски съюз. От формацията посочват, че заявяват подкрепа за създаването на единен орган - Национален борд по водите, който да се сформира от всички държавни институции, имащи отношение към проблема, както за подсигуряване на вода за питейни нужди, така и за напояване в земеделието.
"Считаме, че това е ключов въпрос от националната сигурност на държавата. Създаването на Национален борд налага безспорната необходимост от участие и на браншовите организации и неправителствения сектор, пряко ангажирани с темата. Съюзът заявява своята готовност да предостави съответната експертна помощ, тъй като ситуацията налага спешни законодателни мерки в работен порядък и високо ниво на професионализъм. Надграждането и синхронизацията на остарялото и неприложимо законодателство е на дневен ред. Именно поради това реалното прилагане на Закона за публично частното партньорство, което е кауза на Български фермерски съюз, е част от намирането на работещи решения в сектора", смятат от бранша.
Български фермерски съюз счита, че всякакво политизиране на темата отдалечава обществото от ефективното разрешаване на проблема и е въпрос на осмисляне колко надпартийна и национална е темата.
"Намирането на решения отвъд популизма би било гарантирано с оперативното участие на земеделския сектор, в лицето на браншовите организации и практическото приложение на всички законодателни инициативи, които биха били основание за изцяло нова визия и философия за реорганизация и функциониране на водния сектор в България", се посочва в позицията.
Практическата приложимост, политическата воля и цялостната стратегическа визия са единственият начин и гарант за консенсус и намиране на решения, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план.
