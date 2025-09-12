Фестивал "Квартал" празнува десетилетие с музика, изложби и архитектурни турове

Фестивалът "Квартал" отбелязва 10 години, в които превръща карето между столичните бул. "Дондуков", " Мария Луиза", "Сливница" и "Васил Левски" в център за култура, изкуство и история.

Тази година изданието на фестивала ще се проведе между 12 и 14 септември – дните, в които старият град на София ще се превърне в пешеходна зона.

"За юбилейното издание, като част от каузата за пешеходен център в стара София,

ще бъдат отворени временно пешеходни отсечки за хората в улиците "Веслец" (между "Екзарх Йосиф" и "Цар Симеон"), "Екзарх Йосиф", (между "Будапеща" и "Бенковски"), Сердика (между "Триадица" и "Искър" и между "Цар Симеон" и "Св. Св. Кирил и Методий"), "Триадица",

оформяйки, подобно на много други стари квартали по света и у нас, място за култура и срещи", съобщават организатроите на събитието.

Oчаква се над 60 локации да се превърнат в сцени за изкуство, музика, изложби, работилници, турове и разговори, като акцент в програмата ще бъде темата за българския архитектурен модернизъм и сградите от междувоенния период.

В четвъртък в Мраморната зала на Дома на киното бе открита изложбата на сградите от периода на Иван Шишиев, (Етюдите на София). В петък в 18 часа ще бъде открита изложбата на британския артист Чарли Уард, който специално пристига за събитието в Cable Depot, ул. "Стефан Стамболов" 39, в района на Женския пазар.

В събота от 16 часа от Пожарната ще тръгне тур "Български архитектурен модернизъм", а в неделя в 14 часа отново в Мраморната зала на Дом на киното, ще се проведе и разговор с публиката. По-рано в същия ден, от 11 часа, галерия "Сариева" ще проведе тур из арт колекцията на модернистичната сграда DOT Sofia на ул. "Братя Миладинови" 46, където във фестивалните дни ни очакват архитектурни работилници, придружени с вкусове и музика.

Могат да се видят още историческия тур със скритите истории в карето през трите

фестивални дни от 18:00 ч. пред Дом на киното, както и тур, посветен специално на най-

старото дърво в София, съпроводен с разговор за връзката между природа и наука в петък след 18.30 часа и в събота и неделя след 17.30 ч. от къщата на първия книгоиздател, Тодор Чипев, ул. "Бачо Киро" 47.

Тур ще има и из сградите на пожарната, посетителите ще могат да научат нейната история и да видят на живо възстановяването на емблематичния стенопис "Вътрешна светлина" на Иво Илиев, YETO, посветен на огнеборците. Гостите на фестивала ще могат да се разходят и из еврейска София и Синагогата, както и да видят артистичните стенописи в карето със Sofia Graffiti Tour всеки ден от 18 часа пред статуята "Света София".

Според заявката на организаторите пешеходната улица "Веслец" ще се превърне в Париж, не само защото по нея има множество български дизайнерски ателиета, но и защото заедно със студиото на Милена Начева и Нов български университет ще бъде даден подиум на младите студенти от департамент "Моден дизайн" да покажат своите първи проекти пред широката публика.

В продължение на три дни улиците ще оживеят с изложби, тематични разходки, графити,

архитектурни работилници, жива музика и суинг танци. По пешеходните зони ще звучат

диджеи на винил, посетителите ще срещат артисти, ще откриват истории, културно наследство и преживявания в юбилейното издание на фестивала.