Фестивал на водата в селото с непресъхващите извори в събота

Първото издание на фолклорния фестивал на изворната вода - "Сините извори", ще се проведе в село Горна Гращица, край кюстендил, тази събота.

Селото известно с непресъхващите си извори се намира само на час път с кола от София. Разположено е в полите на Конявската планина и освен с лековитата си вода е прочуто и с черешовите и сливови насаждения.

Фолклорният фестивал на изворната вода ще бъде открит в 11 часа на 20 септември на мегдана. Проявата се организира с подкрепата на община Кюстендил.

Известната селска чешма в центъра на Горна Гращица

Горна Гращица е най-богатото село в Кюстендилската котловина на карстови извори - между 13 и 17, по различни оценки.

Най-големият от тях се нарича "Изворо" и включва около десетина извора. Те образували в миналото поток, задвижвал 14 воденици. Именно на изворите селището дължи своето възникване и съществуване, казва етнологът доц. д-р Екатерина Керемидарска, председател на читалище "Светило - 1919".

Язовир "Валого" предоставя чудесни възможности за любителите на спортния риболов

Изобилната вода, непресъхваща и в най-сушавите години, се използва за напояване на овощните и зеленчукови градини. Част от водата се събира в три микро язовира, които предлагат отлични условия за любителите на спортен риболов.

"В селото е имало водопровод още от античността. То е единственото село, което е било от градски тип. Непосредствено до него преминава римският път до Сердика. Това е един калдъръмен път, което показва, че селището е функционирало от дълбока древност. Тази изворна вода очертава и поминъка на селото", казва доц. д-р Екатерина Керемидарска, цитирана от агенция "Фокус".

В миналото в селото е имало 14 воденици. "Тези неща доказват, че селото не е случайно. Това богатство на изворна вода дава поминъка на селото, плодородието на земята. Тук са изградени четири язовира, три от които работят и в момента. В тях може да се лови риба", допълва тя.

Параклисът с лековития извор в село Горна Гращица

Край параклиса "Рождество на пресвета Богородица" в селото има и извор с лековита вода, която помага при проблеми с очите и стомаха. Тя се намира именно в местността "Изворо".

Изворът е открит след сън на жена от селото, като в основата му има древен кръст, а близо до него оброчни кръстове. След откриването на лековитата вода радиестезисти правят проучване, а местните майстори Димитър и Драган вдигат параклис, средствата за който са събрани от дарения.

Всичко това е предпоставката за поставяне на началото на фолклорния фестивал "Сините извори", на който ще има надпяване. Той ще се проведе заедно с традиционния събор на селото.

Центърът на селото, т.нар. селски мегдан, където ще се проведе фолклорният празник

Празникът ще започне с водосвет, след това ще продължи разказ за историята на селото, песен за изворната вода, изпълнена от Радка Радева.

Програмата ще продължи с участие на женската певческа група за автентичен фолклор към местното читалище, както и фолклорни изпълнители от близо и далеч.

След празника ще започне и традиционният събор на село Горна Гращица, който обикновено продължава до ранни зори с много песни и танци на мегдана.

Черквата в село Горна Гращица е от 1889 г. и се нуждае от реставрация Снимки: Читалище "Светило - 1919"