Фестивалът на етнографското кино "ОКО" се завръща в София

Международният фестивал на етнографското кино "ОКО" се завръща в София, като церемонията по откриването му започна в петък вечер в Сити Марк Арт Център в София от 18:00 със свободен вход.

Програмата на откриването включва изложба с творби на българския фотограф и теолог Иван Шишиев с публикувани снимки в престижни издания като National Geographic, Vogue US и Le Monde; фотографии на организацията Ukraїner, която от 2016 г. изследва Украйна и украинския контекст и разказва историите на украинците на десетки езици. Ще има още картини на художничката Силвия Атипова и творби на художничката Леся Бабляк от серията "Жълто-син албум", посветена на борбата на Украйна по време на войната с Русия.

След официалната церемония ще се състои прожекция на авторския филм „Мъртва китка“ на режисьорката и генерален директор на фестивала Тетяна Станева. Филмът разказва лична история за Бесарабия, нейните традиции и предизвикателствата по време на войната.

Първата вечер на фестивала ще завърши с благотворителен търг в подкрепа на 88-ми батальон на морската пехота в Болград.

В София фестивалът ще представи 93 от общо 95 филма от 103-ма режисьори, създадени на 25 езика, от 55 държави на пет континента. Филмите ще се прожектират в Културен център G8, Дом на киното и Френски институт в България.

"Сред хедлайнерите са филми, отличени с награди „Оскар“ и BAFTA, участници и победители на водещи световни кинофоруми: Сандънс, Ротердам, Берлинале, Кан, Венеция, Локарно, Торонто, IDFA, както и избрани филми от програми на национални фестивали – Киивски международен кинофестивал (КМКФ) „Молодист“, Docudays UA, Одески международен кинофестивал (ОМКФ)", посочват организаторите.

Българското издание на „ОКО“ ще продължи до 11 октомври 2025 г. В София ще бъдат обявени победителите в основните конкурси в рамките на фестивала - OKO GLOBAL FICTION (международни игрални пълнометражни филми) и OKO GLOBAL NON-FICTION (международни документални и неигрални пълнометражни филми).

Фестивалът включва още две конкурсни секции - NASHE OKO за украински документален филм, създаден с участието на украински кинематографисти и OKO SHORT за късометражен филм.

Двете основни категории включват по 10 филма от различни страни. В селекцията с игралните филми се открояват заглавия като: "Багдатският Меси", "Сиви пчели", "Клането на любимото прасе" и дуриг. Сред документалните филми са ленти като "Срещу течението", "Къщата, която говори", "По прашните релси" и други.

Шестото издание на международния фестивал беше открит на 5 септември край река Днипро в Киев, предаде БТА. Програмата включваше български обредни действия на Кукерската група "Бесарабия" от Болград и песни и танци на Народния ансамбъл „Извор“ от българското село Городне в Одеска област.

Състоя се и откриването на стенописа „Филмова лента на живота“ на сестрите Фелдман, посветен на шестгодишната история на фестивала и прожекция на филма "Мъртва китка".

В рамките на киевската част на фестивала се състояха дискусии на различни теми, сред които: „От какво започва загубата на регион: болките и надеждите на Одеска област“, „Войната, която дразни. Какви филми за войната могат да привлекат вниманието на чужденците?“ и други.

От 12 до 14 септември фестивалът пък представи културната си програма и в Болград. В рамките на Международния фестивал в украинската част на Бесарабия се състояха дискусии за културната дипломацията и съхраняването на културата чрез театъра.