Филм на режисьора Павел Г. Веснаков е в селекцията на фестивала в Карлови Вари

Филмът Безветрие/Windless на българския режисьор Павел Г. Веснаков е включен в селекцията на кинофестивала в Карлови Вари, съобщи електронното издание "Скрийн дейли".

Копродукцията на България и Италия е част от състезателна програма "Проксима" заедно с още 12 филма. Този конкурс в рамките на форума е отворен за игрални филми от цял свят и е обявен за секция за смели творби на млади режисьори и опитни автори, отбелязва "Скрийн дейли".

В него е включена международната премиера на филма Nothing In Its Place, на турския режисьор Бурак Чевик.

В основната конкурсна програма на фестивала, който ще се проведе между 28 юни и 6 юли, са включени 34 продукции. Те се конкурират за наградата "Кристален глобус".

На форума в чешкия град ще има 11 световни премиери, сред тях ще е тази на филма A Sudden Glimpse to Deeper Things на британския режисьор Марк Казънс.

В надпреварата за "Кристален глобус" са също Loveable на норвежката режисьорка Лилия Инголфсдотир, Tiny Lights на чехкинята Беата Парканова, Rude to Love на японския режисьор Юкихиро Моригаки и други.

По време на фестивала бъде и световна премиера на филм Real на украинския режисьор и активист Олег Сенцов. Той се присъединява към украинската армия малко след нахлуването на Русия през 2022 г. Филмът на Сенцов е представен от организаторите на фестивала като "преживяване, което предлага хипердокументален поглед към реалността на войната през очите на един пряк участник", отбелязва "Скрийн дейли".

Миналата година голямата награда "Кристален глобус" на фестивала в Карлови Вари спечели филмът ”Уроците на Блага” на режисьора Стефан Командарев.