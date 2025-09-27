Финалът с волейболните ни национали ще бъде гледан в цялата страна по площадите

Финалът на Световното първенство по волейбол във Филипините ще бъде гледан масово в страната на екрани по площади, стадиони и зали. Началният час на събитието е 13.30 часса.

Столичани и гости на града ще могат да гледат заедно на живо финала на Световното първенство по волейбол на площад "Св. Александър Невски". Инициативата е на кмета Васил Терзиев и е със свободен вход. За всички присъстващи Столична община осигурява голям екран с професионално озвучаване, шатри, както и необходимите мерки за безопасност, така че феновете да могат да се насладят на спортния празник спокойно и заедно.

"След 55 години България отново е на финал и този исторически момент заслужава да бъде преживян от цяла София като един голям отбор. Каня всички – млади и големи – да излезем заедно и да дадем заедно на нашите лъвчета енергията, която заслужават“ заяви кметът на София.

От екипа на Терзиев канят всички да дойдат “с приятели, семейството, флаг, дъждобран (без чадъри) и най-важното – добро настроение!”

Столична община изказва специална благодарност на всички партньори и съмишленици, които с големи сърца и в кратък срок се включиха, за да бъде подсигурено всичко необходимо за това празнично и емоционално събитие.

Мачът ще бъде предаван и на стадион "Юнак" в София, съобщиха от Министерството на младежта и спорта. Вратите на стадион "Юнак" ще отворят в 12:00 ч. в утрешния ден. Входът е свободен.

"Нека подкрепим младите български момчета и им предадем нашата енергия. Нека заедно станем свидетели на писането на историята!", призоваха от Министерството на младежта и спорта.

В Пловдив мачът ще бъде излъчван на голям екран на фонтана пред общината.

Организация е създадена и на входа на Морската градина във Варна.

Община Плевен ще излъчва в неделя, 28 септември, на голям екран на площад "Възраждане" финала на Световното първенство по волейбол.

Утре в 13:30 часа община Благоевград организира "Голямото градско гледане" на финала на Световното първенство по волейбол, в който България ще се изправи в битка за световната титла. Всички в Благоевград ще имат възможност да споделят емоцията и подкрепата си към националния отбор пред големия екран на Ларго Мол в центъра на града.

В Перник общината организира гледане на живо на финала на Световното първенство по волейбол в спортната зала "Борис Гюдеров". Феновете ще могат да се съберат на едно място и да изживеят емоцията на финала, допълниха още оттам. Утре от 13:00 часа входът на залата ще бъде свободен. Мачът ще започне тридесет минути по-късно — в 13:30 часа — и ще бъде прожектиран на голям екран. В залата ще бъде осигурено настаняване само в единия от секторите.