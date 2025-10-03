Фискални рискове пред Саудитска Арабия заради цените на петрола

Саудитска Арабия е изправена пред засилващи се фискални рискове на фона на по-ниски цени на петрола и високи държавни разходи, свързани с плана за икономическа трансформация "Визия 2030", предупреди международната рейтингова агенция "Фич Рейтингс" (Fitch Ratings), цитирана от Ройтерс и БТА в петък.

Програмата "Визия 2030", ръководена от държавния инвестиционен фонд (Public Investment Fund – PIF) с активи за близо 1 трилион долара, цели да намали зависимостта на кралството от петрола и да развие устойчиви източници на доход. За изпълнението ѝ обаче са необходими стотици милиарди долари инвестиции, посочват от агенцията.

Предупреждението на "Фич Рейтингс" е публикувано дни след обявените бюджетни намерения на Саудитска Арабия за 2026 г., които показват стремеж към по-строга фискална дисциплина на фона на увеличения прогнозен бюджетен дефицит за 2025 г.

Според актуализираните данни дефицитът за 2025 г. се очаква да достигне 5.3 на сто от брутния вътрешен продукт – почти двойно над първоначално планираните 2.3 на сто. За 2026 г. прогнозата е за свиване до 3.3 на сто. "Фич" обяснява корекцията с по-ниски от очакваното приходи, главно от петрол, както и с по-високи разходи.

Въпреки това агенцията подчертава, че приходите извън петрола вероятно остават стабилни благодарение на силната неенергийна икономика и консервативна бюджетна рамка.

Сред водещите проекти по "Визия 2030" е НЕОМ (NEOM) – футуристичен инфраструктурен мегапроект на Червено море, почти с размерите на Белгия.

Саудитското правителство прогнозира увеличение на приходите с 5.1 на сто и намаление на разходите с 1.7 на сто през 2026 г. спрямо предходната година. По оценка на "Фич" консолидацията ще бъде търсена чрез стабилни постъпления от петрол, по-високи неенергийни приходи и ограничено съкращаване на текущите и капиталови разходи.

По-рано тази година Ройтерс съобщи, че спадащите петролни цени увеличават натиска върху Рияд да ограничи разходите или да увеличи дълга, за да финансира амбициозната си програма. От "Фич" предупреждават, че ситуацията подчертава уязвимостта на кралството към колебанията на петролните пазари въпреки усилията му да диверсифицира икономиката си.