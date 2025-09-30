Фискалният съвет очаква 5.1% дефицит в Бюджет 2025

Фискалният съвет, който консултира Народното събрание за финансите на държавата, очаква дефицитът в Бюджет 2025 да надхвърли заложените 3% и да достигне около 5.1% в края на годината. Това съобщи пред депутатите от подкомисията за публичните разходи Любомир Дацов, член на съвета.

Анализът на база данните към юли показва дефицит от 9.4 млрд. лв. или около 5.1% от БВП, при това без да се броят "операциите под черта" на стойност 5.5 млрд. лв. към "Българската банка за развитие" и "Българския енергиен холдинг". Очаква се европейските институции да поискат парите за ББР и БЕХ също да бъдат причислени към дефицита.

Така той най-вероятно значително ще надхвърли заложените в гласувания бюджет 3% от БВП или 6.4 млрд. лв.

Дацов обясни, че данъчните приходи най-вероятно няма да бъдат изпълнени с около 3 млрд. лв., като проблемът е в лошото планиране, а не в събираемостта от приходните агенции. Според финансиста събираемостта на данъчните приходи от страна на НАП и митниците е "много добра" съобразно икономиката на страната.

Оценката на Фискалния съвет за ръста на БВП е малко по-добра от заложената в бюджета - 3.2% за 2025 г. спрямо записаните в плана 3%.

Очакванията на консултативния орган е властта да изпълни в голяма степен капиталовата си програма и да привърши годината с усвоени около 13.2 млрд. лв. по това перо.

Управляващите трябва да премахнат автоматичното повишение на заплатите в бюджетната сфера, защото това е проциклично и създава проблеми, смята Дацов. Ако това не се случи, в Бюджет 2026 трябва да се заложи 10-12% нов ръст на заплатите, докато в частния сектор увеличението най-вероятно ще е около 5-6%, а това отваря все по-голямо ветрило между публичния сектор и частния бизнес.

Не е нормално бюджетният дефицит да бъде 3% при тези икономически условия, той трябва да е по-нисък, коментира и председателят на Фискалният съвет Симеон Дянков. По думите му окончателните данни за 2024 г. са за дефицит от 3.04%, което превишение над допустимия лимит в закона, въпреки че България влезе в еврозоната с този бюджет.

Рисковете и неизвестните за Бюджет 2026 са много повече, отколкото за тази година, поради което трябва да се заложат ясни и прозрачни буфери, каза още Любомир Дацов.

Съветът предлага цялото планирано увеличение на пенсионните осигуровки - с 3 процентни пункта до 2028 г., да бъде изцяло за втория стълб, а не да отиде в НОИ.