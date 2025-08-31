Фон дер Лайен: Путин е хищник, който няма да се промени

Знакови визити направи в неделя председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Целта беше да подчертае важността на отбранителните способности на Европа, защото руският президент Владимир Путин е "хищник", който "няма да се промени".
По време на съвместна пресконференция в неделя с полския премиер Доналд Туск тя каза:
"Трябва да запазим чувството за неотложност, защото знаем, че Путин не се е променил и няма да се промени. Той е хищник. През последните 25 години той започна четири войни - Чечня, Грузия, Крим и пълномащабното нахлуване в Украйна. Знаем от опит, че той може да бъде държан под контрол само чрез силно възпиране. Следователно трябва да бъдем координирани, прецизни и бързи с нарастването на нашата отбранителна позиция в Европейския съюз и по-специално в държавите на фронтовата линия", каза председателят на ЕК, цитирана от БНР.
По думите на Фон дер Лайен Полша е най-големият инвеститор в отбрана в Европа и "вие ще бъдете най-големият бенефициент от програмата SAFE", обърна се тя към Туск.
"За да съответстваме на готовността на Полша, предложихме петкратно увеличение на инвестициите в отбрана и десеткратно увеличение на финансирането за военна мобилност. Заедно можем да постигнем Европа, която да ни защитава", каза още Фон дер Лайен.
Предложеният европейски бюджет за следващия седемгодишен период цели трикратно увеличение на средствата за миграция и управление на границите, посочи тя.
По време на днешната си визита Урсула фон дер Лайен посети и границата между Полша и Беларус, където на 5.5 метра височина се извисява високотехнологично преградно съоръжение, предназначено за спиране на режисирани от Минск и Москва мигрантски вълни или друг вид нахлуване в Полша, предаде още БНР.
"Моето посещение на границата между Полша и Беларус беше демонстрация на европейска солидарност. Силна Полша и силна Европа, охраняващи границите ни и защитаващи всички европейци. Нашето послание е ясно. И е такова, на което Беларус и други участници в региона обръщат внимание", написа тя в профила си "Х".
Кремъл: Европа възпрепятства усилията на Тръмп за мир в Украйна
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви също в неделя, че европейските държави пречат на усилията на американския президент Доналд Тръмп да постигне мир в Украйна и че Русия ще продължи операциите си в Украйна, докато Москва не види реални признаци, че Киев е готов за мир, предаде Ройтерс.
Според Песков "европейската партия на войната" продължава да възпрепятства американските и руски усилия за спиране на войната в Украйна. "Готови сме да разрешим проблема с политически и дипломатически средства. Но към момента не виждаме взаимност от Киев в това отношение. Затова и ще продължим специалната военна операция", допълни той.
Европейските сили казват, че не вярват, че Путин иска мир в Украйна. Той многократно е заявявал, че е готов да обсъжда мир, но че Русия няма да се откаже от териториите, които е завзела в Украйна.
Руският министър на отбраната Андрей Белоусов заяви по-рано тази седмица, че руската армия е ускорила скоростта на настъплението си в Украйна и поема контрол над 600-700 кв. км. на месец в сравнение с 300-400 в началото на годината.
