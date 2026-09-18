Фондация "Атанас Буров" очаква новите лауреати на своите престижни годишни награди

Фондация "Атанас Буров" обявява началото на нов, ключов етап в развитието на своите традиционни бизнес отличия. Тазгодишното официално връчване на Призове "Буров" 2026 ще се проведе на 21 октомври 2026 г. от 20.00 часа в Балната зала на Гранд Хотел Милениум София, под слогана "Лидерството заслужава признание".

Наградите са сред най-разпознаваемите отличия в българския бизнес, утвърдили се като символ на високи професионални стандарти, етика и устойчиво развитие. Създадени в чест на банкера и индустриалец Атанас Буров, те отличават личности и организации, които със своя принос изграждат по-конкурентоспособна и модерна българска икономика.

След повече от три десетилетия история, в които наградите се утвърдиха като най-авторитетния символ на етика, доверие и устойчиво развитие в страната, изданието през 2026 г. поставя началото на мащабна трансформация. Запазвайки авторитета и традициите, изграждани през годините, призовете се развиват в синхрон с променящата се бизнес среда и отличават организациите и лидерите, които създават дългосрочна стойност за българската икономика.

Прозрачност и обективност: Методология на Делойт

Най-важната иновация в тазгодишното издание е въвеждането на изцяло нов, структуриран процес на номинация и избор на победителите. Гарант за пълната прозрачност, безпристрастност и обективност на оценките е партньорството с водещата одиторска и консултантска компания Делойт (Deloitte), по чиято авторска методология се провежда целият процес.

Процедурата стартира официално днес, 18 септември 2026 г., с отваряне на номинациите на уеб сайт: http://www.atanasburov.studionewera.com.

Номинираните лидери и организации имат срок до 11 октомври да потвърдят своето участие, след което ще се премине към етапа на детайлно оценяване и гласуване от настоятелите на Фондацията, а кои са победителите в тазгодишния конкурс ще стане ясно на специална церемония на 21 октомври 2026 г.

Разширен обхват: Нови категории за новата икономика

За да отговори на динамичните промени в бизнес средата, Фондация "Атанас Буров" разширява обхвата на наградите. Наред с емблематичните и утвърдени категории - Награда за банково и финансово управление и Награда за индустриално управление, тази година ще бъдат връчени отличия в три изцяло нови направления.

Нови категории:

Награда за дигитализация и иновации - за компании, внедряващи технологии за устойчиво конкурентно предимство;

Награда за устойчивост и социално-отговорно управление - за примери в модерното лидерство и инвестициите в организационна култура и развитие на хората;

Награда за цялостен принос към българската икономика - специално отличие за личности с дългогодишно стратегическо влияние.

"Изданието на наградите през 2026 г. е стъпка в продължаващото развитие на фондация "Атанас Буров", стартирало с избора на ново ръководство и нова стратегия на организацията. С новите категории и безкомпромисните стандарти за оценка, разработени съвместно с Делойт, в тазгодишния конкурс надграждаме традицията, за да отличим организациите и лидерите, които създават дългосрочна стойност за българската икономика", споделят от УС на фондацията.

Фондация "Атанас Буров" е основана през 1992 г. и има за цел да съхранява и развива паметта и делото на Атанас Буров. Организацията активно подпомага обучението на млади специалисти в областта на икономиката и финансите чрез стипендии, летни училища и специализирани конкурси, като същевременно насърчава модерното пазарно мислене и високите етични стандарти в българския бизнес.