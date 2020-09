Фондация "Сийдър" с кампания "Всяко дарение е от значение"

Първото за България хибридно благотворително събитие - There is no place like home ще се проведе на 30 септември от 19 часа, съобщиха организаторите от фондация "Сийдър”. На дарителите се предлага възможност за включване физически срещу куверт или безплатно онлайн. Онлайн формата вече е отворен и предлага няколко начина за подкрепа на каузата. Стремежът е да се наберат средства за осигуряване на семейна среда и сигурен дом за деца и младежи с увреждания и лишени от родителска грижа.

Виртуалните гости ще могат да присъстват чрез онлайн стрийм във Фейсбук страницата на фондацията. Те ще имат възможност да наддават в търг, да закупят билети за благотворителна томбола, както и да се включат в специално виртуално предизвикателство и да спечелят ваучер за пазаруване от магазини за дома.

Много хора смятат, че нямат достатъчно възможности да променят нещо със своите по-скромни дарения. Бих искала да им кажа, че това не е така и независимо от размера на дарението, колкото повече хора се обединим на 30 септември, толкова повече ще се мултиплицира и крайният резултат, а това означава само едно – сигурна семейна среда за деца и младежи в риск. Затова се надявам всеки, който иска да бъде в подкрепа на каузата, да се регистрира за онлайн събитието ни и да разгледа начините, по които може да се включи." призова Александрина Димитрова, изпълнителен директор на фондация "Сийдър".

Купуването на билети за благотворителната томбола дава шанс за спечелване на една от атрактивните награди като уикенд за двама в Родопите, полет с балон, риза по поръчка, посещение в био ферма с дегустация на занаятчийски сладолед, карта за тренировки. Каузата може да бъде подкрепена и с директно парично дарение, насочено към конкретна нужда като физиотерапия, медицинска грижа, учебни пособия. Размерът на даренията се определя от дарителя по негова преценка и според възможности му.

Всички разходи по организацията на събитието са осигурени благодарение на спонсорите и партньорите - CMS Sofia, Хилтън София, фондация "Америка за България", AG Capital, фондация "Комунитас", Дънди Прешъс Металс. Средствата, набрани по време на вечерта, ще се инвестират целенсочено за осигуряване на семейна грижа и специализирана подкрепа за деца и младежи в неравностойно положение.