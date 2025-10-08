"Форбс": Русия скоро може да няма пари за заплати в армията

Три години и половина след началото на агресията на Русия срещу Украйна картите са разбъркани. Балансът на силите се измести и неспособността на Москва да пробие "стената от дронове" на Киев превърна военния конфликт в огромна война на изтощение с дълготрайни последици.

Една от страничните жертви е не друг, а военният бюджет на Кремъл, за който Владимир Путин има основания за безпокойство от финансова гледна точка, пише "Форбс" в анализ, цитиран от БГНЕС.

Досега руската централна банка е стигала до ръба, за да поддържа военната икономика. Но огромните военни разходи и борбата с инфлацията доведоха до повишаване на лихвените проценти до 17%, което сериозно нанесе щети на частния сектор.

В същото време Украйна води целенасочена кампания за парализиране на руските петролни рафинерии, като същевременно ускорява производството на местни дронове и ракети и засилва акцента си върху автономните оръжия – всичко това допринася за проблемите на Русия.

Москва в момента разчита на приходи от петрол и газ, които ѝ позволяват да финансира заплатите на войниците и да обезщетява семействата на загиналите и ранените.

Но докога още?

Тази стратегия може да не е достатъчна, за да поддържа настоящите усилия.