Форум за обучението на младежите и потребностите на бизнеса на BGlobal и Mediapool

Остър недостиг на специалисти в строителствтото, енергетиката, техническите направления, транспорта, логистиката, леката промишленст и здравеопазването. 40% от висшистите не използват дипломите си, най-често защото не са завършили специалности, които се търсят на пазара на труда. Усилия на Министерството на образованието да засили професионалното образование и дуалното обучение и да подготви нужните специалисти. Намерение за повече участие на бизнеса - включване от учебното съдържание до практиката. Това е картината в България.
В този контекст се очертават ясно няколко въпроса: "Какви възможности всъщност дават професионалното образование и дуалното обучение за бъдещето на младите хора", "Кои са слабостите на системата?", "А решенията?", "Как повече професионални гимназии и компании да работят добре заедно?".
Тези теми са в центъра на форума "Професионално и дуално: ОБРАЗОВАНИЕ +" на бизнес списанието BGlobal и информационно-аналитичното издание Mediapool. Форумът ще се проведе на 6 ноември в зала "Бална" на хотел "ИнтерКонтинентал" в София и ще започне от 13 часа. Събитието е отворено за всички, а присъствието ще става с регистрация онлайн или на място.
Дискусията е продължение на съвместния проект на двете медии, които от началото на 2025 г. насърчават разговора за професионалното образование. Поредица материали разказаха за добрите примери - училищата и бизнесите, които работят заедно и въздействат на пазара на труда.
В първата част на форума думата ще имат всички участници в дуалното обучение – училища, бизнеси и ученици. Директорите на професионалните училища в Златица, Панагюрище и "Джон Атанасов" в София, ще разкажат за опита на образователните институции. Мениджъри човешки ресурси на компании, включени в проекта за дуалното обучение, ще представят погледа на бизнеса. За своето преживяване в професионалното образование и дуалното обучение ще говорят и младите хора.
Във втората част на форума фокусът ще бъде върху голямата картина и резултатите. Анализ на Института за пазарна икономика, който от години мери регионалната ефективност на средното образование, ще покаже доколко професиите, които се изучават в средното професионално образование, отговарят на потребностите на бизнеса. Министерството на образованието и науката ще представи българо-швейцарския проект ДОМИНО 2, който предстои да надгради модела на дуалното обучение в България. Тема ще бъде и как "Тракия икономическа зона" - един мащабен икономически проект, обединяващ 6 индустриални зони, си взаимодейства с образованието.
Финалът на форума ще обърне поглед към перспективите с панелна дискусия с участието на представители на Министерстото на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, както и на активни компании в дуалното обучение като "Дънди Прешъс металс", "Елаците-Мед" и "Фантастико".
