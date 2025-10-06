Франция е в задънена улица. И новият премиер подаде оставка

Френският премиер Себастиан Льокорню подаде оставката, която е била приета от държавния глава Еманюел Макрон.
Оставката беше връчена ден след като Льокорню представи състава на правителството си, отбелязва Франс прес.
С решението да се оттегли от премиерския пост Льокорню се превръща в трети френски министър-председател, който подава оставка за около година. Така страната отново се озовава в политическа задънена улица.
Льокорню беше назначен за премиер от френския президент Еманюел Макрон на 9 септември.
Утре той трябваше да представи програмата си пред долната камара на парламента. Льокорню трябваше да изготви и бюджета за идната година, който съдържаше мерки за икономии, чрез които да бъде овладяна ситуацията с дефицита в страната.
Преди броени дни стана ясно и, че Льокорню не е уточнил в биографията си, че няма диплома за магистратура по право, какво твърдеше, че има. Той е карал само първата година от обучението за тази магистратура. За валидна диплома за магистратура се изисква двугодишно обучение.
Това, че Франция беше без ново правителство в продължение на 26 дни, от 9 септември до вчера - 5 октомври, се случва за първи път от 1958 г. насам, припомни вчера френската медия "Брют".
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
Асен да ми върне "гумения Гошо" който ми открадна. Лена се шляпа с Киро по таваните на София се крият , като лалугери , не го е взела тя. До екскурзията до Северна Корея да ми го върнете . Тъкмо му купих батерии. От скъпите, тия със зайчето. Значи аман от българи бе , писна ми от вас. На дърта жена й крадете удоволствието. Ами купете си ваш бе ...
Жълтопаветът, нещо за изборите в Чехия ще кажете ли? Там не успяхте да затворите кандидат президента като с бат Калин във Влашко а ? Аже чини ми се че губите повече и повече твритория. А там където управлявате , се н@сирате. Ама яко се н@сирате.
Можем само да се надяваме че ще живеем от другата страна на стената, там където не стрелят аки искаш да ги напуснеш. Много мъка, сълзи и сополи отделят червенушките за Франция, все едно минималната заплата не е 1600 евро и Френския БВП не е почти 2 пъти този на Русия.
Всеки си има достатъчно проблеми и без Путин, но той използва именно това и се стреми да разедини и подчини Европа, която Путин не брои за полюс в новия "многополюсен" свят, който започва все повече да прилича стария двуполюсен свят, в който мина част от живота ми, та го познавам много добре как изглежда отвътре.
Макарона не може собствената си страна (+жена) да оправи, а тръгнал световния мир да наглася. Сходна е ситуацията и с другите европейски ястреби - Стармър и Мерц. Уви, богатата на силни политици Европа, след бума на глобализацията изпадна в липса на такива, но пък се обогати "културно" с бежанци!
На посочения от вас имейл адрес е изпратен линк за възстановяване на паролата. След като го натиснете, ще можете да изберете и потвърдите новата си парола и да влезете в сайта. Ако не получавате имейл, свържете се с нас.
Регистрация
Вашата заявка за регистрация е приета успешно. Ще получите имейл за активация на профила.
подкрепете ни
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
Асен да ми върне "гумения Гошо" който ми открадна. Лена се шляпа с Киро по таваните на София се крият , като лалугери , не го е взела тя. До екскурзията до Северна Корея да ми го върнете . Тъкмо му купих батерии. От скъпите, тия със зайчето. Значи аман от българи бе , писна ми от вас. На дърта жена й крадете удоволствието. Ами купете си ваш бе ...
Жълтопаветът, нещо за изборите в Чехия ще кажете ли? Там не успяхте да затворите кандидат президента като с бат Калин във Влашко а ? Аже чини ми се че губите повече и повече твритория. А там където управлявате , се н@сирате. Ама яко се н@сирате.
Либералното Микронче Макаронче накрая ще го пбесят пред Бастилията
Можем само да се надяваме че ще живеем от другата страна на стената, там където не стрелят аки искаш да ги напуснеш. Много мъка, сълзи и сополи отделят червенушките за Франция, все едно минималната заплата не е 1600 евро и Френския БВП не е почти 2 пъти този на Русия.
Умен човек. Ха да видим кого ще успее да подлъже сега.
Всеки си има достатъчно проблеми и без Путин, но той използва именно това и се стреми да разедини и подчини Европа, която Путин не брои за полюс в новия "многополюсен" свят, който започва все повече да прилича стария двуполюсен свят, в който мина част от живота ми, та го познавам много добре как изглежда отвътре.
Те докато я подготвят, Путин вече я почна и така вече четвърта година.
Ама той световния мир не е нейде по света или на друга планета. Той е навсякъде около нас. Ния живеем в него или в руския мир.
Най-кратко управлявалият премиер. Призиви Макрон да подаде оставка!
Макарона не може собствената си страна (+жена) да оправи, а тръгнал световния мир да наглася. Сходна е ситуацията и с другите европейски ястреби - Стармър и Мерц. Уви, богатата на силни политици Европа, след бума на глобализацията изпадна в липса на такива, но пък се обогати "културно" с бежанци!