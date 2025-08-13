Франция изтегля меки сирена след два смъртни случая от листериоза

Франция изтегли няколко вида камамбер, бри и други меки сирена, след като двама души починаха от инфекция с листериоза, а няколко други се разболяха след консумация на сирена, продавани в супермаркети в цялата страна.

Министерството на здравеопазването съобщи, че млечната компания Chavegrand изтегля десетки партиди меки сирена с бяла плесен, след като беше установена възможна връзка между случаите на листериоза и консумацията на нейни продукти.

Chavegrand, семейна компания, която произвежда сирена за няколко вериги супермаркети, включително Leclerc, Carrefour и Auchan, заяви, че старата производствена линия, на която са произведени подозрителните сирена, вече е затворена и продуктите, които в момента са по рафтовете на супермаркетите, са безопасни.

"Бяхме шокирани да научим за тези две трагедии и работим усилено, за да гарантираме, че нашите производствени линии са безопасни", каза говорителят на компанията Гийом Албер пред Ройтерс.

Изтеглените продукти са всички меки сирена с бяла плесен, произведени от пастьоризирано краве или козе мляко, и са били продавани до 9 август в цяла Франция и в международен план под различни търговски марки, съобщи министерството на здравеопазването.

Листериозата, инфекцията, причинена от бактерията листерия, предизвиква грипоподобни симптоми, гадене, диария и инфекции на кръвта и мозъка. Тя представлява по-висок риск за новородени, възрастни хора, бременни жени и хора с отслабена имунна система.

Министерството на здравеопазването съобщи, че заразените лица са на възраст от 34 до 95 години и че един от починалите е имал предшестващи здравословни проблеми. Първите случаи бяха установени през юни.