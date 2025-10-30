Френската прокуратура поиска от 2 до 4 г. затвор за четиримата българи, осквернили Мемориала на Холокоста в Париж

Френската прокуратура поиска днес наказания от две до четири години лишаване от свобода за четирима българи, съдени в Париж за това, че през май миналата година са нарисували с червен спрей отпечатъци от ръце върху Мемориала на Холокоста - случай, помрачен от обвинения за чуждестранна намеса, предаде Франс прес.
"Размерът на чуждестранната намеса по никакъв начин не повлиява степента на антисемитизъм. Това са два аспекта, които в никакъв случай не се отменят взаимно. Това е почти опортюнистичен антисемитизъм", заяви прокурорката Камил Пош по време на пледоарията си.
В процес, в който, по думите ѝ, "е налице самоцелно нарушаване на обществения ред" и "е част от стремежа да се раздели френското общество", прокурорката поиска от две до четири години затвор за четиримата българи. Трима от тях остават в ареста, а за четвъртия, който все още се издирва, е издадена заповед за арест.
През май миналата година около 40 отпечатъка на червени ръце - символ, който може да бъде свързан с убийството на израелски войници в Рамала, на Западния бряг през 2000 г. - бяха нарисувани на Стената на праведните при Мемориала на Холокоста, разположен в сърцето на френската столица.
Съдебното разследване стигна до "хипотезата, че това деяние може да се разглежда като действие за дестабилизиране на Франция, организирано от руските разузнавателни служби" и бе потвърдено от френската служба "Вижинум" (Viginum) за защита срещу чуждестранна дигитална намеса, която е наблюдавала "използването" на този случай в социалната платформа "Екс" от "лица, свързани с Русия".
Утежняващото обстоятелство, свързано с деяние, "извършено от името на чужда сила или организация или под чужд контрол" обаче не може да бъде приложено, тъй като е било включено в Наказателния кодекс на Франция след извършването на вандалския акт, отбелязва АФП.
Обвиняемите, които са изправени пред съда за увреждане на имущество при престъпен сговор, действайки като организирана престъпна група и ръководени от подбуди, свързани с предполагаема принадлежност към раса, етнос или религия, признават фактите по делото. Те обаче отричат всякакви обвинения в антисемитизъм или чужда намеса във връзка с деянието си, отбелязва АФП.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
1 коментар
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Във Франция е започнал процеса срещу четирима благоевградчани, осквернили с червени ръце мемориала на Холокоста в Париж. Делото ще продължи до 31 октомври. Грози ги до 7 години затвор и 75 000 евро глоба.
Значи 7 години и 75000 евро глоба. Добре, така трябва.
Обаче оня грънчар, Асен Генов, извърши същото в центъра на София. Оскверни скулптурната композиция "Съпротива" на големия наш художник и скулптор, Л. Далчев. Генов бе осъден. Обаче Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) в Страсбург …
осъди България да плати близо 12 000 евро(!) по делото, заведено срещу държавата от Асенчо.
И знаете ли какви са били мотивите на съдиите в Страсбург?! "Генов имал право да пише по паметника на ул." Позитано". (!?)
Това е всичко, което трябва да знаете за" демокрацията". За която толкова жадувахме преди 1989.Добавете и изнасилването на същата демокрация в Румъния с ареста на сигурния победител в президентските избори преди втори тур, К. Джорджеску, животинските жестокости срещу етнически руснаци в Одеса, 2.05.2014, опита за убийство срещу Р. Фицо в Словакия, двете покушения срещу Тръмп в САЩ, публичната екзекуция на идола на консервативно настроените младежи в САЩ, Чарли Кърк, и още, и още...
На никой от нашето поколение дори през ум не му е минавало такова бъдеще.
И на Оруел също.....????‼️