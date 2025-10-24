Френските социалисти заплашиха да свалят правителството до понеделник заради бюджета

Френските социалисти заплашиха до понеделник да свалят правителството, ако условията им за бюджета не бъдат изпълнени, предаде Ройтерс.
Те заявиха, че следващата седмица ще внесат вот на недоверие, ако свърхбогатите не бъдат принудени да плащат по-високи данъци.
"Положихме усилия да не пречим на премиера, но досега не виждаме никакви признаци за желание за компромис", заяви лидерът на Социалистическата партия Оливие Фор пред френското радио Бе Еф Ем. "Ако няма промяна до понеделник – всичко приключва", добави той.
Предвид броя на местата в силно фрагментирания френски парламент, социалистите имат възможност да свалят слабото правителство на малцинството на премиера Себастиен Льокорню заедно с партньорите си от крайната левица и крайната десница, които вече заявиха, че искат да го отстранят.
Льокорню успя да спечели подкрепата на социалистите, след като обеща да се откаже от знаковата пенсионна реформа, но левицата очевидно смята, че може да извлече по-големи отстъпки по време на преговорите за бюджета за 2026 г., които започнаха днес в Националното събрание.
