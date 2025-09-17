Фридрих Мерц: Путин изпитва търпимостта ни

Германският канцлер Фридрих Мерц призова днес Европа да не позволява на Русия да определя условията на евентуалното мирно споразумение с Украйна и предупреди, че ако го направи, това само ще насърчи Владимир Путин "да търси следващата си мишена", предаде ДПА.
"Путин отдавна изпитва търпимостта ни", каза Мерц в парламента. "Той саботира, той шпионира, той убива, той опитва да разсели хора", добави Мерц.
Канцлерът каза, че това е станало ясно миналата седмица в Полша, когато руски дронове навлязоха в полското въздушно пространство и бяха свалени над територията на страната – първи подобен случай от началото на войната.
Путин също така цели да дестабилизира германското общество, предупреди канцлерът.
"Няма да позволим това да стане", подчерта Мерц и добави, че по тази причина Германия засилва устойчивостта си и отбранителните си способности.
"Трябва да възпрем опонентите си от още агресия и в същото време да обединим партньорите и съюзниците ни", каза той.
Германия е сред най-големите поддръжници на Украйна от началото на инвазията през 2022 г. Според министъра на отбраната Борис Писториус миналата седмица страната е изпреварила САЩ и вече е най-големият доставчик на военна помощ.
понеже е джyджЭ..., дори и най малката мотичка да настъпи путч0..., мотичката пак ще го перне през тaшaчЭтата... :-)))))
Германия има достоен водач.Спомням си плашилото-любител на сатаната путлер Меркел.