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Гърция е готова да помогне с Patriot, ако България поиска

6 коментара
Снимката е илюстративна
Министерството на националната отбрана на Гърция разглежда възможността за оказване на помощ на България с цел укрепване на противовъздушната и противобалистичната ѝ отбрана чрез разгръщане на системата "Пейтриът“ (Patriot), при условие че бъде отправено съответното искане и последва одобрение от Правителствения съвет за национална сигурност (KYSEA), предаде за БТА гръцката агенция АНА-МПА, позовавайки се на източници от министерството.
 
Все още от българското министерство на отбраната няма официална информация да е отправено подобно искане.
 
По-рано тази година гръцката система за противовъздушна отбрана "Пейтриът" покриваше и територията на България
 

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Гърция разположи в северната част на страната ракети "Пейтриът" и двойка изтребители F-16 заради войната на САЩ и Израел срещу Иран, но по-късно бяха изтеглени.
 
България има сериозни затруднения с охраната на въздушното си пространство. Все още разчита само на старите съветски комплекси и изтребителите MиГ-29, чиито ресурс е почти изчерпан и поддръжката им е на практика невъзможна. Новите изтребители F-16 пък все още не са усвоени.
 
Освен това все още няма модерни радари и е публична тайна, че има проблеми с радарното покритие на страната.
 
След неофициалната заплаха от Иран заради разполагането на американски военни самолети в авиобазата "Безмер", българските власти обявиха, че са засилили мерките за охрана на района. 
 
Те обаче не коментираха конкретно дали ще искат отново помощ от Гърция. 
 
 

Ключови думи

Гърция Пейтриът Безмер
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6 коментара

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  1. Кая
    #6

    Този факт е поредното доказателство за провала на българската отбранителна политика през последните десетилетия. Тъжно е, че държава с нашите традиции в ПВО сега трябва да разчита на чужда помощ за критична инфраструктура. Вместо да „просим“ Patriot от съседите, трябваше отдавна да сме инвестирали в собствени съвременни зенитно-ракетни комплекси, а не да поддържаме морално остаряла техника. Уви, политическата носталгия по съветското оръжейно наследство продължава да надделява над модерната военна логика, оставяйки ни в ролята на жалки наблюдатели на технологичния прогрес в региона.

  2. Един препатил
    #5
    Отговор на коментар #1

    Чака указания от Центъра.

  3. т€еритория на Мики Маус
    #4

    Крадат ни водата, със съдействието и бездействието на Бг правителствата!

  4. archibal
    #3

    Безплатен обяд няма. Като сме се докарали до това положение, сега гърците ни предлагат "Патриот срещу вода"

  5. MAKE LADAS NOT WAR
    #2

    Цивилизацията си помагаме срещу диваците - така е било, така е, така ще и бъде, и пребъде. А Путин есента ще гледа в камерите на световните телевизии през плексигласа в Хага и ще има ред сълзи, ред сополи, "аз не знаех", "аз този не го познавам" и прочее истини.

  6. ultra
    #1

    Беловласият болшевик какво чака?

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