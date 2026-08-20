Гърция е готова да помогне с Patriot, ако България поиска

Министерството на националната отбрана на Гърция разглежда възможността за оказване на помощ на България с цел укрепване на противовъздушната и противобалистичната ѝ отбрана чрез разгръщане на системата "Пейтриът“ (Patriot), при условие че бъде отправено съответното искане и последва одобрение от Правителствения съвет за национална сигурност (KYSEA), предаде за БТА гръцката агенция АНА-МПА, позовавайки се на източници от министерството.
Все още от българското министерство на отбраната няма официална информация да е отправено подобно искане.
По-рано тази година гръцката система за противовъздушна отбрана "Пейтриът" покриваше и територията на България
Гърция разположи в северната част на страната ракети "Пейтриът" и двойка изтребители F-16 заради войната на САЩ и Израел срещу Иран, но по-късно бяха изтеглени.
България има сериозни затруднения с охраната на въздушното си пространство. Все още разчита само на старите съветски комплекси и изтребителите MиГ-29, чиито ресурс е почти изчерпан и поддръжката им е на практика невъзможна. Новите изтребители F-16 пък все още не са усвоени.
Освен това все още няма модерни радари и е публична тайна, че има проблеми с радарното покритие на страната.
След неофициалната заплаха от Иран заради разполагането на американски военни самолети в авиобазата "Безмер", българските власти обявиха, че са засилили мерките за охрана на района.
Те обаче не коментираха конкретно дали ще искат отново помощ от Гърция.
Този факт е поредното доказателство за провала на българската отбранителна политика през последните десетилетия. Тъжно е, че държава с нашите традиции в ПВО сега трябва да разчита на чужда помощ за критична инфраструктура. Вместо да „просим“ Patriot от съседите, трябваше отдавна да сме инвестирали в собствени съвременни зенитно-ракетни комплекси, а не да поддържаме морално остаряла техника. Уви, политическата носталгия по съветското оръжейно наследство продължава да надделява над модерната военна логика, оставяйки ни в ролята на жалки наблюдатели на технологичния прогрес в региона.
Цивилизацията си помагаме срещу диваците - така е било, така е, така ще и бъде, и пребъде. А Путин есента ще гледа в камерите на световните телевизии през плексигласа в Хага и ще има ред сълзи, ред сополи, "аз не знаех", "аз този не го познавам" и прочее истини.
На посочения от вас имейл адрес е изпратен линк за възстановяване на паролата. След като го натиснете, ще можете да изберете и потвърдите новата си парола и да влезете в сайта. Ако не получавате имейл, свържете се с нас.
Регистрация
Вашата заявка за регистрация е приета успешно. Ще получите имейл за активация на профила.
подкрепете ни
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Станете месечен дарител на Mediapool, защото ако журналистиката днес премълчи истината, утре няма да има кой да я каже.
Този факт е поредното доказателство за провала на българската отбранителна политика през последните десетилетия. Тъжно е, че държава с нашите традиции в ПВО сега трябва да разчита на чужда помощ за критична инфраструктура. Вместо да „просим“ Patriot от съседите, трябваше отдавна да сме инвестирали в собствени съвременни зенитно-ракетни комплекси, а не да поддържаме морално остаряла техника. Уви, политическата носталгия по съветското оръжейно наследство продължава да надделява над модерната военна логика, оставяйки ни в ролята на жалки наблюдатели на технологичния прогрес в региона.
Чака указания от Центъра.
Крадат ни водата, със съдействието и бездействието на Бг правителствата!
Безплатен обяд няма. Като сме се докарали до това положение, сега гърците ни предлагат "Патриот срещу вода"
Цивилизацията си помагаме срещу диваците - така е било, така е, така ще и бъде, и пребъде. А Путин есента ще гледа в камерите на световните телевизии през плексигласа в Хага и ще има ред сълзи, ред сополи, "аз не знаех", "аз този не го познавам" и прочее истини.
Беловласият болшевик какво чака?