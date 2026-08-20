Гърция е готова да помогне с Patriot, ако България поиска

Министерството на националната отбрана на Гърция разглежда възможността за оказване на помощ на България с цел укрепване на противовъздушната и противобалистичната ѝ отбрана чрез разгръщане на системата "Пейтриът“ (Patriot), при условие че бъде отправено съответното искане и последва одобрение от Правителствения съвет за национална сигурност (KYSEA), предаде за БТА гръцката агенция АНА-МПА, позовавайки се на източници от министерството.

Все още от българското министерство на отбраната няма официална информация да е отправено подобно искане.

По-рано тази година гръцката система за противовъздушна отбрана "Пейтриът" покриваше и територията на България

Гърция разположи в северната част на страната ракети "Пейтриът" и двойка изтребители F-16 заради войната на САЩ и Израел срещу Иран, но по-късно бяха изтеглени.

България има сериозни затруднения с охраната на въздушното си пространство. Все още разчита само на старите съветски комплекси и изтребителите MиГ-29, чиито ресурс е почти изчерпан и поддръжката им е на практика невъзможна. Новите изтребители F-16 пък все още не са усвоени.

Освен това все още няма модерни радари и е публична тайна, че има проблеми с радарното покритие на страната.

След неофициалната заплаха от Иран заради разполагането на американски военни самолети в авиобазата "Безмер", българските власти обявиха, че са засилили мерките за охрана на района.

Те обаче не коментираха конкретно дали ще искат отново помощ от Гърция.