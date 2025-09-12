 Прескочи към основното съдържание
Гърция купува още изтребители F-35

Изтребител F-35, сн. "Локхийд Мартин"
Гърция обмисля дали да не увеличи броя на поръчаните изтребители от пето поколение F-35 и вече е в дискусии с американската страна по този въпрос, съобщава гръцкият вестник “Катимерини“.
 
По-конкретно Атина проучва възможността да поръча допълнително между 8 и 12 изтребителя след 2030 г. в допълнение към двадесетте, които вече се произвеждат за гръцките военновъздушни сили. 
 
Доставката на първия F-35 за Гърция се очаква през 2028 г.
 
Обсъждането на възможността за поръчка на допълнителни F-35 е започнало, защото преговорите с американската страна за модернизацията на 38-те гръцки изтребителя F-16 Block 50 имат значително забавяне.
 
Очаква се изтребителите F-35 да са на въоръжение в гръцките военновъздушни сили през следващите 50 години.
 
Dо края на десетилетието Гърция ще разполага и с 83 изцяло оперативно съвместими с останалите системи самолета 83 F-16 Viper (от които са предадени вече 40), както и с наличните изтребители “Рафал“, отбелязва БТА. 

