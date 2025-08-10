Гърция обвини свой гражданин за онлайн секс тормоз над непълнолетни българки

Гръцката Дирекция за борба с киберпрестъпленията е започнала наказателно преследване срещу 38-годишен гръцки гражданин, за когото се смята, че е малтретирал сексуално две непълнолетни момичета в България чрез интернет, съобщи „Прото тема“, цитирана от БТА в неделя
Случаят е бил разкрит в рамките на международното полицейско сътрудничество, след като гръцката полиция е получила информация от властите на България и на САЩ чрез Европол.
38-годишният мъж е влязъл в контакт с непълнолетно момиче в България чрез интернет приложения и като е използвал техники за манипулация и психологическо насилие го е принудил да му изпрати материали със сексуален характер, на които се вижда то самото, както и да подложи на сексуално малтретиране и непълнолетната си сестра.
При обиска в дома на заподозрения са иззети два мобилни телефона и три харддиска.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.