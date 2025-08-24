Гърция с рекордни приходи от туризъм, западняци заменили намалелите българи и македонци

Рекордни приходи от туризъм е постигнала Гърция през първата половина на тази година, като британските и американски туристи имат съществен принос за това, съобщава електронното издание на в. "Катимерини".
Броят на посетителите е нараснал незначително - от 11.625 млрд. души през първата половина на 2024 г. до 11.692 млрд. сега. Повишените цени на услугите и замяната на туристите от съседните България и Северна Меканодия с такива от западноевропейски държави и САЩ, които са по-платежоспособни, е довело да съществен ръст на изхарчените от посетител средства от 565.40 евро на 622.70 евро.
Съседите явно са обезкуражени от по-високите цени за настаняване и хранене, коментира вестникът, цитиран от БТА в неделя.
Общите приходи от туризъм през първата половина на 2025 г. са достигнали 7.659 млрд. евро, което е с 11 процента повече в сравнение със същия период на 2024 г., според данни на централната банка на Гърция.
Приходите от германските туристи са се увеличили с 13.5 процента до 1.366 млрд. евро, от Франция – с 2.1 процента до 455.9 млн. евро, а от Италия – с 9 процента до 344.7 млн. евро. Приходите от британските туристи са се увеличили със 7.3 процента спрямо първата половина на 2024 г. до 1.082 млрд. евро.
Най-впечатляващ скок има при посетителите от САЩ, които са били 694 100 души през първата половина на годината, което е увеличение с 20 процента спрямо първата половина на 2024 г., подчертава изданието. Приходите от тях – 704.3 млн. евро, са се увеличили с 29.4 процента. Така разходите на един турист от САЩ възлизат средно на 1014.69 евро, или с 63 процента повече от общата средна стойност.
Експерти от туристическия сектор изразяват увереност, че приходите през цялата 2025 г. ще бъдат по-високи от миналата година, отбелязва "Катимерини".
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
1 коментар
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Да продължаваме да ѝ даваме вода за напояване без пари. Иначе терминал за газ си го платихме и друго всичко си плащаме. Според Ньойския договор трябва да имаме пристанище на Бяло море ама нямаме. На румънците дадохме Констанца да си направят пристанище. На гърците дадохме Александруполис да си направят пристанище. Ама на нас никой нищо не ни дава.