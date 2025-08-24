Гърция с рекордни приходи от туризъм, западняци заменили намалелите българи и македонци

Рекордни приходи от туризъм е постигнала Гърция през първата половина на тази година, като британските и американски туристи имат съществен принос за това, съобщава електронното издание на в. "Катимерини".

Броят на посетителите е нараснал незначително - от 11.625 млрд. души през първата половина на 2024 г. до 11.692 млрд. сега. Повишените цени на услугите и замяната на туристите от съседните България и Северна Меканодия с такива от западноевропейски държави и САЩ, които са по-платежоспособни, е довело да съществен ръст на изхарчените от посетител средства от 565.40 евро на 622.70 евро.

Съседите явно са обезкуражени от по-високите цени за настаняване и хранене, коментира вестникът, цитиран от БТА в неделя.

Общите приходи от туризъм през първата половина на 2025 г. са достигнали 7.659 млрд. евро, което е с 11 процента повече в сравнение със същия период на 2024 г., според данни на централната банка на Гърция.

Приходите от германските туристи са се увеличили с 13.5 процента до 1.366 млрд. евро, от Франция – с 2.1 процента до 455.9 млн. евро, а от Италия – с 9 процента до 344.7 млн. евро. Приходите от британските туристи са се увеличили със 7.3 процента спрямо първата половина на 2024 г. до 1.082 млрд. евро.

Най-впечатляващ скок има при посетителите от САЩ, които са били 694 100 души през първата половина на годината, което е увеличение с 20 процента спрямо първата половина на 2024 г., подчертава изданието. Приходите от тях – 704.3 млн. евро, са се увеличили с 29.4 процента. Така разходите на един турист от САЩ възлизат средно на 1014.69 евро, или с 63 процента повече от общата средна стойност.

Експерти от туристическия сектор изразяват увереност, че приходите през цялата 2025 г. ще бъдат по-високи от миналата година, отбелязва "Катимерини".