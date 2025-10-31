Гърция въвежда доброволна военна служба за жени

Гърция ще въведе доброволно набиране на жени във въоръжените си сили от 2026 г., събощи БТА като цитира в. "Катимерини". Според военния министър Никос Дендиас за целта ще бъде създадено ново подразделение.
"Започваме доброволното набиране на жени във въоръжените сили през следващата година. Ще сформираме подразделение от 100 до 150 доброволци, за да укрепим допълнително връзката между жените и въоръжените ни сили", заяви Дендиас снощи, като отбеляза, че в момента жените съставляват около 17 процента от гръцките въоръжени сили.
"Трябва да направим още една крачка напред – да създадем необходимата инфраструктура, както и начин на мислене и култура, така че ако някога е необходимо, жените да могат да служат редом с мъжете в гръцките въоръжени сили", добави още той.
