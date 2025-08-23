ГДБОП предупреждава хората да са внимателни със съобщения за онлайн банкиране

От ГДБОП предупреждават хората да бъдат внимателни при получаване на имейли или съобщения за достъп до онлайн банкиране.

Преди ден се разбра, че е разкрита първа измама, свързана с въвеждането на еврото у нас. Жена е подала сигнал, че е била измамена в онлайн платформа, че средствата ѝ ще бъдат превалутирани и е изгубила пари. Измамниците са комуникирали с нея от профил, който е бил асоцииран с телефонен номер от азиатска държава.

"Не изключваме възможността да продължат тези измамници от азиатски държави най-вече да таргетират български жертви. Точно затова апелираме към гражданите да са изключително внимателни. Всякакви съобщения, свързани с финансови разплащания, с превалутиране към евро", каза пред БНР старши комисар Владимир Димитров от ГДБОП.

Той подчерта, че много от тези имейли и съобщения са измамни.

"Просто те се опитват да стресират жертвата, че ще загуби парите, че няма да може да ползва това приложение, че ще бъде блокирано, ще бъде потърсена наказателна отговорност от жертвата, ако не го направи, например от някоя друга банкова европейска институция", посочи Валери Димитров.

По думите му това е типичен похват за фишинг съобщения.