 Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

ГДБОП: Все повече киберпрестъпления, ролята на изкуствения интелект се засилва

1 коментар
Снимката е илюстративна, Pixabay
Има трайно и постепенно увеличение на киберпрестъпленията. В тази връзка се повишава и процентът на престъпленията, извършени с помощта на изкуствен интелект (ИИ). В момента той помага на измамниците да автоматизират част от процесите при извършването на престъпленията. Това каза в интервю за БТА старши комисар Владимир Димитров, директор на дирекция "Киберпрестъпност“ към Главна дирекция "Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП). Той даде за пример създаването на фалшиви видеоматериали с известна личност, които да подведат жертвата да инвестира своите средства.
 
Преди дни от „Киберпрестъпност“ предупредиха за фалшиви профили и сайтове, дублиращи промоции на истински фирми.
 

Инвестиционни измами

 
Най-често ИИ се прилага при този тип измами. Ежедневно в „Киберпрестъпност“ постъпват такива сигнали. При тях жертвата е заблудена да инвестира своите средства в някаква платформа, след като е видяла видеоклип или друг материал, създаден с изкуствен интелект, посочи старши комисар Димитров. Той допълни, че обикновено се използва образът на известна личност – политик, бизнесмен, лекар или журналист.
 
Имаме жертви, които са загубили по няколкостотин хиляди лева – 100-200 хиляди. В някои случаи хората са теглили заеми или са продавали имоти, за да инвестират в подобни платформи, каза още Димитров.
 

Престъпления, включващи сексуално съдържание с деца, създадено с изкуствен интелект

 
В Дирекция „Киберпрестъпност“ има специализиран сектор, който противодейства на незаконното разпространение на материали с детска сексуална експлоатация в интернет. Колегите ежедневно работят със специализиран софтуер, който установява български IP-адреси, разпространяващи такива материали. Засега процентът на случаите, при които е използван изкуствен интелект, е малък – около 1–2%. Но този процент постепенно расте, посочи старши комисар Димитров.
 

Каква е схемата на престъпниците, международни разследвания и престъпни групи в България

 
Димитров обясни, че подобни организирани престъпни групи от началото на тази година няма разбити в България. Това е така, защото често жертвите са в една държава, измамниците – в друга, средствата – в трета, а финансовите „мулета“, които откриват банковите сметки, са в четвърта. Това съществено затруднява не само нашата дейност, но и тази на всички полицейски структури, обясни той.
 
Организираните групи са най-вече ситуирани в азиатски или северноафрикански държави. Често става въпрос за колцентрове, в които работят десетки или стотици хора, насочващи усилията си към жертвите. Обикновено измамата започва със социална мрежа или реклама в интернет, обещаваща висока доходност. Жертвите инвестират месеци наред, докато накрая загубят парите си. Колцентровете, които таргетират българи, обикновено се намират в Азия, обясни Димитров.
 
Заедно с нашите международни партньори от "Европол", други полицейски структури и колегите от ФБР, участваме ежедневно и ежеседмично в операции, при които се таргетират такива групи. За момента нямам информация за българи, които чрез изкуствен интелект са извършвали измами, допълни той.
 

Съвети и препоръки за защита от измами, направени с помощта на ИИ

 
Често видеата, създадени с изкуствен интелект, имат проблеми с произношението – български думи се заменят с руски, например. Може да има и разминаване между устните и звука. Ако нещо изглежда твърде хубаво, лесно и доходоносно – 99% е измама, заяви Димитров. Той посъветва, когато хората видят нещо в интернет, да не бързат да му вярват. Да изгледат внимателно целия материал и да не се доверяват само на това, че известна личност казва нещо.
 
Голяма част от жертвите на киберпрестъпления нямат базови познания по киберсигурност и не спазват елементарни правила. Най-важните са редовната смяна на паролите, използване на различни пароли за различни профили и използването на надеждна антивирусна програма за компютърни устройства. Телефоните и таблетите са сравнително добре защитени, но компютрите задължително трябва да имат актуална антивирусна защита, допълни той.
 
По БТА.

Ключови думи

ГДБОП изкуствен интелект измами кибер
подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

1 коментар

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.



  1. Банкянска слугиня
    #1

    50/50 Китай и Проссия. Когато бункерният дакел опъне въжето, ще намалеят наполовина.

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни