Ген. Иван Чобанов: Българските служби все още са по модела на Държавна сигурност

"30 години продължаваме да се мъчим с модела на бившите служби, създадени на принципа на тоталния контрол – разполагане на силите и средствата в цялото обществено пространство. Няма сфера от обществения живот, която да е извън интересите на специалните ни служби".
"В Европа те са изградени на основата на принципа на заплахата. Правят се структурни звена, които противодействат на тази заплаха. Заплахите се задават от по-високото ниво - политическото - НС, Министрески съвет, президент и т.н. Службите трябва да се реформират на основата на нови принципи – не на тоталния контрол, а на заплахата", посочи той.
По думите му световните тенденции са към ограничаване на сферата на действие на службите, а не на разпростиране в целия обществен и държавен живот.
Ген. Чобанов е категорично против прехвърлянето на избора на председател на ДАНС върху Народното събрание и ограничаване пълномощията на президента.
"Безсмислен ход. Интересът на политиците е симптоматичен", добави той.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
На посочения от вас имейл адрес е изпратен линк за възстановяване на паролата. След като го натиснете, ще можете да изберете и потвърдите новата си парола и да влезете в сайта. Ако не получавате имейл, свържете се с нас.
Регистрация
Вашата заявка за регистрация е приета успешно. Ще получите имейл за активация на профила.
подкрепете ни
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.