Ген. Иван Чобанов: Българските служби все още са по модела на Държавна сигурност

Българските служби продължават да бъдат организирани по модела на Държавна сигурност, коментира бившият шеф на Националната служба за сигурност ген. Иван Чобанов.

"Политиците ни все още хранят илюции, че държавата може да се управлява чрез службите. За демократичните общества такъв модел е несъвместим", посочи той пред БНР.

Бившият шеф на контраразузнаването посочи, че "ДАНС е структурирана по начин, който е далечен на практиката на европейските служби".

"30 години продължаваме да се мъчим с модела на бившите служби, създадени на принципа на тоталния контрол – разполагане на силите и средствата в цялото обществено пространство. Няма сфера от обществения живот, която да е извън интересите на специалните ни служби".

"В Европа те са изградени на основата на принципа на заплахата. Правят се структурни звена, които противодействат на тази заплаха. Заплахите се задават от по-високото ниво - политическото - НС, Министрески съвет, президент и т.н. Службите трябва да се реформират на основата на нови принципи – не на тоталния контрол, а на заплахата", посочи той.

По думите му световните тенденции са към ограничаване на сферата на действие на службите, а не на разпростиране в целия обществен и държавен живот.

Ген. Чобанов е категорично против прехвърлянето на избора на председател на ДАНС върху Народното събрание и ограничаване пълномощията на президента.

"Безсмислен ход. Интересът на политиците е симптоматичен", добави той.